'MB’nin kararı yatırımcıları olumsuz etkileyebilir'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine çıkarttığını hatırlatan Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Genel Sekreteri ve Aconplus Yazılım ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gültekin, “Faiz artışı yüksek borçluluk oranına sahip olan veya yatırım yapmayı planlayan işletmeler için olumsuz bir durum oluşturabilir. Faiz artışının işletmelere olan etkileri ise sektörel ve firmasal bazda farklılık gösterebilir. Faiz artışı, borçlanma maliyetlerini yükselteceği için, yüksek borçluluk oranına sahip olan veya yatırım yapmayı planlayan işletmeler için olumsuz bir durum oluşturabilir. Bu nedenle, işletmelerin finansal yapılarını güçlendirmeleri ve borçlarını yeniden yapılandırmaları gerekebilir. Faiz artışı, tüketici talebini de azaltabileceği için, talep duyarlılığı yüksek olan sektörlerde satış ve karlılık baskısı yaşanabilir. Bu nedenle, işletmelerin maliyet yönetimi ve fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirmeleri lazım” dedi.

“Faiz artışı ihracatçılar için olumlu bir durum oluşturabilir”

Faiz artışının aynı zamanda ihracatçı firmalar için olumlu bir durum oluşturabileceğini belirten Gültekin, “Öte yandan, faiz artışı, enflasyon beklentilerini düşürerek reel faizi artıracağından, tasarruf sahipleri için olumlu bir durum oluşturabilir. Bu durum, finansal piyasalara olan ilgiyi ve likiditeyi artırabilir. Ayrıca, faiz artışı, Türk lirasına olan talebi artırarak kur riskini azaltacağı için, ihracatçı işletmeler için olumlu bir durum oluşturabilir. Bu nedenle, işletmelerin döviz pozisyonlarını yönetmeleri ve ihracat potansiyellerini değerlendirmeleri gerekebilir” ifadelerine yer verdi.

“Merkez Bankası’nın faiz kararı, enflasyonla mücadelede kararlı bir adım olarak görülebilir” diyen Gültekin, “Bu kararla Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılı Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngördü. Bu karar, ekonomide güven ve istikrarı artırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Faiz artışı, Türk lirasının değer kazanmasına ve döviz kurlarının gerilemesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, faiz artışı, cari açığın azalmasına ve tasarruf oranının yükselmesine de olumlu etki edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

“İşletmelerin finansal analizlerini yapıyoruz”

İşletme doktoru olarak Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında işletmelere nasıl destek olduklarını da anlatan Gültekin, “İşletmelerin finansal analizlerini yapıyoruz ve borçluluk oranları, likidite durumu, kârlılık performansı gibi göstergeleri değerlendiriyoruz. İşletmelerin finansal planlama ve bütçeleme süreçlerine katkıda bulunuyoruz ve gelir-gider tahminleri, nakit akış projeksiyonları, yatırım planları gibi konularda danışmanlık veriyoruz. İşletmelerin maliyet yönetimi ve fiyatlandırma stratejilerini gözden geçiriyoruz ve maliyet azaltma, verimlilik artırma, fiyat esnekliği, rekabet avantajı gibi konularda öneriler sunuyoruz” dedi.