Mecalac Türkiye Genel Müdürü Can Uzer: “Komponent üretimimizi artıracağız”

EKONOMİ / İZMİR

İş makineleri sektöründe faaliyet gösteren Mecalac, 170 ülkede 23 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Fayat Group bünyesine katıldı. Bu birleşmeyle Mecalac global ölçekte üretim gücünü, teknoloji kapasitesini ve pazar etkisini önemli ölçüde artırırken, Türkiye pazarında da yeni bir döneme adım atacak.

Mecalac Türkiye Genel Müdürü Can Uzer, “Fayat Group, Türkiye’nin potansiyeline inanıyor, bu sebeple ülkemizdeki komponent üretim tesisine yatırım gerçekleştiriyor. Bu yatırımla komponent üretimimizi arttırarak ülke ekonomisine katkımızı büyüteceğimiz için gururluyuz. Mecalac olarak müşterilerimize inovatif, çok yönlü, yüksek performans sunan yeni nesil ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

"Mecalac markasını ileriye götüreceğiz"

Mecalac Türkiye Satış Direktörü Asaf Aynur da, “Mecalac Türkiye bünyesine yeni bayiler ve yetkili servisler dahil etmeye devam edeceğiz. Üretimden gelen gücümüz ve güçlü ürün portföyümüzle pazardaki payımızı arttırıp Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcıları Mecalac’ın çok fonksiyonlu ve yüksek performanslı iş makineleriyle tanıştıracağız. Bu dönemde satış ağı yapılanmamızı pazarlama yatırımlarımızla da destekleyerek, Mecalac markasını ileriye götüreceğimizi vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Kompakt iş makineleri alanının öncülerinden olan Mecalac, Türkiye’deki yatırımlarıyla makine üretiminin yanı sıra komponent üretiminde dünyadaki diğer Mecalac fabrikaları için komponent üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmış olacak.