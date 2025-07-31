Mecprom akıllı takip sistemli vinç üretimiyle fark yaratıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Savunma ve sivil vinç sektöründe son yıllarda hızla yükselen Konya merkezli Mecprom, üretim süreçlerine entegre ettiği dijital takip sistemiyle sektörde çığır açıyor. Toplamda 42 bin metrekare alanda 200 çalışanıyla faaliyetlerine devam eden firma, sadece ana ürün değil, alt komponentlere kadar tüm parçaların izlenebilirliğini sağlayarak satış sonrası hizmetleri de güçlendiriyor.

Mecprom Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karakaya, Ekonomi Gazetesi Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’ye verdiği özel röportajda, ürün kalitesini garanti altına alan dijital kodlama altyapısından, sivil ve askeri gruplarda yürüttükleri projelere kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu

“En ince veriye kadar ulaşabiliyoruz”

Mehmet Karakaya, vinç sektöründe bugüne dek yalnızca seri numarası uygulandığını belirterek, “Biz bununla yetinmedik. Alt komponentlere de kodlar işliyoruz. Ürün daha kalite girdi kontrolüne gelir gelmez markalanıyor. Hangi firmadan, hangi tarihte, hangi siparişle geldiği bilgisi kayda alınıyor. Bu sistem sayesinde bir parçanın takibi, tespiti ve hatta satış sonrası destek süreçleri son derece hızlı yürütülüyor. Çalınma ya da kaybolma gibi durumlarda da ürünü en alt parçasına kadar tespit edebiliriz” dedi.

Bu süreçlerin yarı manuel, yarı yapay zeka destekli sistemlerle yürütüldüğünü ifade eden Karakaya, firmanın kendi yazılımını geliştirdiğini ve tüm süreci kapalı server altyapısıyla yürüttüklerini dile getirerek, “En ince veriye kadar ulaşabiliyoruz. Bu olmasa son 5 yılda gösterdiğimiz büyümeyi sağlayamazdık” diye konuştu.

‘NATO Envanteri’nde ürünlerimiz var’

Mecprom’un müşteri ihtiyacına özel çözümler geliştirdiğini söyleyen Mehmet Karakaya, “Robotlu kaynak imalatında kalite kontrolü ciddi şekilde artırarak ilerliyoruz. Vinç alanında hemen hemen her türlü üretimi yapabiliriz. Sivil grupta araç üstü katlanır bomlu vinç, marin vinç, özel ekipman taşıma yükleme sistemleri üretiyoruz. Akkuyu’da nükleer reaktörde çalışan elektrikli, kendinden yürür araçlarımız var. Askeri grupta ise hepsi belgeli füze taşıma yükleme vinçleri, 4x4 araç altyapı sistemi, askeri shelter ve zırhlandırma çözümleri üretiyoruz. TSK envanterinde 300’e yakın kurtarıcımız aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca NATO envanterinde de ürünlerimiz var. Tüm bunların haricinde yeni projelerimiz de titizlikle yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Özel bir talep üzerine geliştirilen ve 150 kiloluk tekerleri dar alanlarda kaldırmaya yarayan elektrikli sistemin de bugün yılda 200-250 adet üretildiğini paylaşan Karakaya, çözüm odaklı yaklaşımlarının sektörde büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

İDEF 2025’e güçlü katılım

Firma olarak ihracat odaklı büyümeye geçtiklerini belirten Karakaya, “İhracat kanadına sistemimizi oturtarak ağırlık vermeye başladık. Biz emin olmadığımız malzemeyi sınır dışına gönder göndermek istemiyoruz. Çünkü müşteri memnuniyeti odaklı ilerliyoruz. Bu yıl İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na da büyük bir stantla katılarak füze taşıma vinçleri, hooklift sistemleri, zırhlandırma çözümleri, kapalı ortam vinçleri, 4x4 askeri araç altyapıları ve stepne taşıyıcıların sergileyeceğiz. Fuardan güçlü bir geri dönüş beklentimiz var” söyledi.