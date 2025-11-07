Mecprom, savunma sanayisinde iş birliği ağını genişletiyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da düzenlenen 8. Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, Türkiye’nin önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Etkinliğe katılan Mecprom, savunma sanayisindeki üretim gücünü ve yeni projelerini sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Mecprom Kurumsal İletişim Sorumlusu Neda Tamer, buluşmanın oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda yerimizi aldık, yoğun ve verimli bir etkinlik oldu. Yeni iş birlikleri, stratejik görüşmeler ve sektör paydaşlarıyla önemli temaslar gerçekleştirdik” dedi.

Tamer, savunma sanayi alanında yerli ve milli projelere katkı sunmaya devam ettiklerini de vurgulayarak, “Türkiye’nin savunma sanayindeki hedeflerine katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.