MEDAŞ, 2024’ü yatırımlarla tamamladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman olmak üzere 6 il de 69 lokasyonda hizmet veren MEDAŞ, enerji arzını daha güvenilir ve kesintisiz hale getiren yenileme ve genişleme projeleri ve çevre dostu uygulamalarla da dikkat çekiyor. Şirket, 2024 yılında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesiyle daha güçlü bir şebeke oluşturuldu.

2024 yılı boyunca 650 milyon TL’lik planlı bakım harcaması yapan MEDAŞ, alternatif hatlar ve yeni bağlantılar sayesinde kesintisiz hizmet hedefini güçlendirdi. Havai hatların yer altına alınmasıyla da sağlam bir altyapı kurarak çevreyle uyumlu bir görünüm elde eden MEDAŞ. modern teknolojilerin kullanıldığı cadde ve sokak aydınlatmalarıyla enerji verimliliğini artırarak, çevre dostu çözümleri hayata geçirdi.

Çevresel etiler azaltılıyor

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalarıyla 2024 yılında önemli projelere imza atan MEDAŞ’ın Tamir Bakım ve Geri Dönüşüm Atölyesi, kaynakların etkin kullanımını artırarak çevresel etkileri azaltmaya katkı sağlıyor. Atölyede 801 armatür, 22 orta gerilim hücresi, 51 kesici ve 122 redresör geri dönüştürülerek önemli bir çevresel kazanım elde edildi. Ayrıca, GM Hizmet Binası’nda kurulan yağmur suyu hasadı sistemi ile doğal kaynakların korunmasına destek verilerek yıllık su tasarrufu sağlandı. Enerji kayıplarını en aza indirme hedefiyle 2023 yılında yüzde 5,77 olan kayıp kaçak oranını 2024 yılında yüzde 5,71’e düşürerek önemli bir iyileşme gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da hayata geçirdiği projelerle enerji sektöründe çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yatırımlar Ar-Ge ve teknolojiye

MEDAŞ, 2024 yılı itibarıyla SCADA istasyonlarının sayısını 1700’e çıkararak kesinti sürelerini 45 dakikadan 3 dakikaya düşürmesinin anı sıra, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile tüketimi uzaktan izleme ve kesintilere hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Aydınlatmaların uzaktan kontrolü, SCADA/DMS/OMS yazılım güncellemeleri ve saha ekiplerinin görüntülü haberleşmesi gibi yatırımlar teknolojik altyapıyı güçlendirdi.

Ar-Ge projelerine büyük önem veren MEDAŞ, bugüne kadar imza attığı 48 projenin 17’sini aktif olarak sürdürüyor. 2024 yılında başlatılan projeler arasında enerji sektöründe yerli teknolojiyi destekleyen Müşteri Bilgi Sistemi (MBS), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve İş Gücü Yönetim Sistemi (WFM) projeleri öne çıkıyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geliştirilen Canlı Hat Bakımı Uygulamaları Projesi ile kesintisiz enerji arzı konusunda önemli ilerlemeler kaydediliyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla sektörde öncü

Ulusal memnuniyet anketlerinde de üst sıralarda yer alan MEDAŞ, abonelerine hızlı ve etkin çözümler sunarak müşteri odaklı yaklaşımını sürdürüyor. Yenilikçi projeleri, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ve teknolojik yatırımlarıyla, enerji altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeye devam ediyor. MEDAŞ, 2024 yılında da sektörde öncü konumunu koruyarak çevresel, ekonomik ve toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen projeleriyle enerjiyi geleceğe taşıyor.

MEDAŞ, enerji sektörüne yönelik girişimcilik ve gençlere destek programlarıyla geleceğin profesyonellerini şekillendirmeyi de sürdürüyor. 2025 yılında tamamlanması hedeflenen Girişimcilik Programı ile teknoloji firmalarına toplamda 1 milyon TL hibe desteği sağlamayı hedefliyor. Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı ise 2024 yılında ikinci kez düzenlenerek gençlerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyor.