MEDAŞ, elektrik şebekesinde İHA’ları devreye alıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma hedefiyle ilerleyen MEDAŞ, İHA'ların devreye girmesiyle birlikte enerji dağıtımında yeni bir döneme adım atıyor. Bu kararın alınmasındaki en önemli nedenlerden biri, elektrik kesintilerini minimum düzeye indirerek müşterilere kesintisiz elektrik enerjisi sağlayabilmek.

Etkin ve hızlı çözüm sunacak

Özellikle kırsal bölgelerdeki dağıtım hatlarının kontrolü ve bakımı, geleneksel yöntemlerle zaman alıcı ve maliyetli olabiliyor. Ancak, İHA'ların kullanımıyla yapılan gözetim ve inceleme çalışmaları, bu süreci daha etkin hale getirerek hızlı çözümler sunuyor. İHA'lar sayesinde, yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla şebekenin genel durumu daha detaylı bir şekilde incelenip olası sorunlar daha erken tespit edilebilecek. Ayrıca, afet ve olumsuz hava koşullarında araçların ulaşamadığı noktalarda da İHA'lar kullanılarak arıza tespitleri hızlı bir şekilde yapılacak.

Sürdürülebilirlik için önemli bir adım

MEDAŞ, tüketicilere daha kaliteli ve güvenilir hizmet sunabilmek için sürekli olarak teknolojiyi yakından takip ederek, yeniliklere açık bir şekilde hareket ediyor. Bu doğrultuda, İHA'larla yapılan bakım ve onarım çalışmaları, şirketin bu hedeflerine ulaşmasında önemli bir adımı temsil ediyor. Bu teknolojik adım, MEDAŞ’ın sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının da bir parçası.