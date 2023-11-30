Medaş Etap-1 Hızlandırma Programı Proje Yarışması’ında ödüller sahiplerini buldu

SANİYE BULDUK / KONYA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) bu yıl ilki düzenlenen “ETAP-1 Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı” ile sürdürülebilir ve kaliteli enerji tedarikinin arttırılması için inovatif projeler ve ürünler geliştiren firmaları dahil ettiği programda söz konusu firmaların organizasyonel ve finansal anlamda güçlenmeleri için danışmanlık, mentorluk görüşmeleri ve toplu eğitimler ile gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflenmiştir.

ETAP-1 Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı kapsamında ülkemizde bulunan, inovatif projeleri ve ürünleri olan firmalar tarafından 03 Haziran – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında 80 adet girişim başvurusu alınmıştır. MEDAŞ yöneticilerinden ve Girişim Merkezi’nden oluşan jürilerin değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 10 adet projenin finale kaldığı belirtildi. Hızlandırma programına dahil olan 10 adet firmaya Etkili Sunum Teknikleri eğitimi ve Teknoloji Girişimlerinde İş Modeli ve Büyüme eğitimleri ile birlikte, MEDAŞ yöneticileri tarafından birebir mentorluk desteği verildi.

Yapılan demo day etkinliğinde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren ilk üç proje Apollo, Salty, Arreylight AI isimli projeler ile Apollo Iot Yazılım Ve Enerji Teknolojileri A.Ş, Salty Enerji Depolama Sanayi Ve Ticaret A. Ş, Arbilge Bilişim İletişim Güvenlik Ltd. Şti. Areylight AI firmaları oldu.

Dereceye giren ilk üç proje sahiplerine Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan’ın katılımlarıyla Novotel Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda ödülleri verildi.

Yarışma ile ilgili Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan ‘‘Bütün hizmet ve çalışmaların odağında insan vardır. İnsanın yaşam kalitesini artırmak üzere bireysel ve kamusal olarak bir arayış söz konusu. Bu arayış belli dönemlerde özellikle modern devletlerde ve toplumlarda daha sistematik bir şekilde ilerlemektedir. Yapılan iş ve işlemlerin başarısına yönelik izleme değerlendirme birimlerinin kurulması ve bilgi teknolojilerinin bu süreçlerde kullanılması ehemmiyet arz ediyor. Bütün sektörlerin bir yönüyle lokomotifi ve öncüsü olan enerji sektörü günümüzde çok daha önemli. Çevrenin üzerindeki baskıların artması, nüfus artışı ile sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin sağlanması günümüzdeki önemli sorun alanlarından birisi. Bu sorunları bertaraf etmek için geliştirilecek müdahale araçlarında koordinasyon ve iletişimin önemini vurgulamak istiyorum. Enerjinin giderek artan önemi, çevre üzerinde gelişen baskılar ve insanın yaşamını daha sürdürülebilir bir düzlemde icra etmesi için önümüzdeki sorun alanlarını hep beraber yönetmemiz lazım.’’ dedi. Ülkemizde ve Şehrimizde yeterli enerji arzının sağlanması, enerji arz güvenliğinin tesis edilmesi, tüketicilerin korunması ve uluslararası rekabet gücümüzün muhafaza edilmesi için yapılacak çalışmaların önemine değinen Vali Vahdettin Özkan; ‘‘Yeni kaynakların bulunması ve çevre üzerindeki baskıyı azaltacak enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması için ulusal düzeyde stratejik hedeflerimiz var. İlimizde özellikle çevre dostu enerji kaynaklarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu artarak devam ettirmemiz lazım. Alternatif enerji kaynakları olarak ifade edilen güneş enerjisi başta olmak üzere rüzgâr enerjisini İlimizde fazlasıyla istifade etme zemini var. Bunla ilgili yatırımlar var. Artışın devam etmesi önemli ve temennimiz.’’ dedi.

Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı DEMO DAY Etkinliğinin önemine değine Vali Özkan, sektörün geleceği, sorunları ve iyileştirmeye açık alanları ile ilgili alınacak tedbirlerin çok önemli çıktılar vereceğini belirterek insanlığın kalkınması ve insanın yaşam kalitesinin artırılması için katkı ve katılım gösteren tüm fikir sahibi katılımcılara teşekkür etti. Vali Özkan, Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve diğer paydaşlara teşekkür ederek programın Ülkemizdeki enerji arz güvenliğinin sağlanmasına vesile olmasını temenni etti.

Yarışma ile ilgili MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, ” Hızlandırma Programımıza toplamda 80 adet firma başvurusu olmuştur. Bu başvurular, MEDAŞ yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri ve danışman firmamız Girişim Merkezi ile birlikte değerlendirilmiş, 10 tanesi geçerlilik görmüş final aşamasına gelmiştir. Final öncesi süreçte danışman firmamız ile birlikte bire bir görüşmeler yapılarak çeşitli eğitimler verilmiştir ve MERAM yöneticileri ile mentorluk görüşmeleri yapılmıştır.

Bizleri kırmayıp programımıza katılan değerli yatırımcılarımızdan oluşan jüri üyeleriyle birlikte puanlama sonucu ilk üç firma belirlenmiştir. Birazdan arkadaşlara ödüllerini takdim edeceğiz. Ancak öncesinde şunu belirtmek isterim ki, ödüller, başarının bir karşılığı olarak sunulsa da, çoğu zaman başarı için bir teşvik hediyesidir aslında. Bu teşvik yolunda şirketlerimizin geleceklerine bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize; diyoruz ve bu izlerin sürekli olması adına bu proje yarışmalarının gelenekselleşmesini hedefliyoruz. Bu süreçte katkısı olan herkese MEDAŞ ailesi adına teşekkür ediyorum.” dedi.

MEDAŞ ETAP-1 Hızlandırma Programı kapsamında düzenlenen yarışmada 1.,2. ve 3. olan projeler için sırasıyla 500.000 TL, 300.000 TL ve 200.000 TL olarak belirlenen ödülleri verildi ve finale kalan diğer 7 proje için de teşekkür belgesi takdim edildi.