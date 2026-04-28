MediaMarkt Türkiye, elektronik atıkları dönüştürüyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

MediaMarkt Türkiye, elektronik atık sorununa çözüm sunmak amacıyla Mol-e iş birliğiyle “Elektronik Atık Geri Dönüşüm” projesini hayata geçirdi. Pilot olarak Mersin, Kayseri ve İzmir’deki tüm mağazalarda başlatılan ve kademeli olarak tüm Türkiye’ye yayılması planlanan uygulama ile atık durumdaki elektronik cihazlar MediaMarkt mağazalarındaki atık toplama ünitelerinde toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Bu ekosisteme dahil edilen müşteriler de getirdikleri elektronik atıklar karşılığında kazandıkları Club Puanlarla sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını avantaja dönüştürüyor.

Dünyada her yıl 62 milyon ton elektronik atık üretilirken, bu atıkların içinde yer alan yaklaşık 62,5 milyar dolarlık geri kazanılabilir değer, büyük ölçüde ekonomiye kazandırılamadan kayboluyor. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 700 bin ton e-atık oluşmasına rağmen geri dönüşüm oranı yalnızca %10 seviyesinde kalıyor.

Mol-e’nin dijital altyapısı sayesinde e-atıkların toplanması, sınıflandırılması ve geri dönüşüm süreçleri uçtan uca izlenebilir hale gelirken, kullanıcılar da sürece aktif olarak dahil oluyor. MediaMarkt’ın başlattığı bu geri dönüşüm ekosistemini, pilot aşamanın ardından kısa sürede Türkiye genelindeki tüm mağazalarına yaymayı hedefliyor.

Kazanılan puanlar alışverişlerde kullanılıyor

Tüketiciler elektronik atıklarını MediaMarkt mağazalarındaki akıllı elektronik atık toplama ünitelerine getirdiklerinde süreç başlıyor. Mol-e mobil uygulaması üzerinden QR kod okutularak cihazın fotoğrafı yüklendiğinde, yapay zekâ cihazı saniyeler içinde tanıyor ve o atığa özel bir “Dijital Atık Pasaportu” oluşturuluyor. Kullanıcılar, teslim ettikleri atığın geri dönüşüm yolculuğunu ve bu sayede ne kadar karbon ayak izini önlediklerini uygulama üzerinden anlık olarak izleyebiliyor. Geri dönüşüme katkı sağlayan tüketiciler, kazandıkları puanları MediaMarkt mağazalarında Club puana dönüştürerek alışverişlerinde kullanabiliyor.

“Atıl cihazları ekonomiye kazandırıyoruz”

Yeni proje hakkında bilgi veren MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Unvan, “MediaMarkt olarak sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Teknoloji alışverişlerinde yenileme evrimini yakalarken, 11 farklı cihaz için sunduğumuz bakım paketlerimizle de cihazların daha uzun süreli kullanımına yardımcı oluyoruz. Şimdi ise elektronik atık gibi hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir soruna çözüm sunmak için elimizi taşın altına koyuyor, atıl cihazları döngüsel ekonominin bir parçası haline getiriyoruz. Amacımız, döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir tüketimi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek” diye konuştu.