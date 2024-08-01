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Medicana, Göztepe’nin resmi sağlık sponsoru oldu

Medicana Sağlık Grubu, Türkiye’nin asırlık kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü ile 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Medicana, Göztepe’nin resmi sağlık sponsoru oldu
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İZMİR / EKONOMİ

Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, Medicana Sağlık Grubu ile bu yıl da sağlık sponsorluğu anlaşması yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “1925’te kurulan kulübümüz, 2025’te kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bizim için böylesine önemli bir sezonda, ülkemizin sağlıkta marka olmuş, sporcuya desteği misyon edinmiş bir değer olan Medicana Sağlık Grubu ile anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz”

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal da, İzmir'in köklü spor kulüplerinden Göztepe’ye sağlık sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu iş birliği, her iki kurum için de yeni başarıların habercisi olacak ve uzun vadeli bir ortaklığın temelini atacak. Bu önemli dönemde, Göztepe Spor Kulübü'nün tüm branşlarına sponsor olacağımızı büyük bir gururla duyurmak isteriz” diye konuştu.

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