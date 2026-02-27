MEDinCHAMBERS Projesi İzmir’de tanıtıldı: Tekstilde yeşil dönüşüm için uluslararası iş birliği

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı kapsamında uygulanmakta olan MEDinCHAMBERS Projesi’nin Açılış ve Tanıtım Toplantısı, İzmir’de, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı (TCLF) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerine destek sağlamayı amaçlayan projenin hedefleri, faaliyet planı ve Türkiye’de yürütülecek çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

MEDinCHAMBERS Projesi, İtalya, İspanya, Yunanistan, Tunus, Mısır ve Türkiye’den ticaret odaları ve sektör paydaşlarını bir araya getirerek, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir tekstil ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında KOBİ’lere yönelik dijital araçlar geliştirilecek, iyi uygulamalar haritalandırılacak ve yerel düzeyde bir merkez (Living Lab) kurulacak. Türkiye ayağında ise seçilecek KOBİ’lere ücretsiz olarak Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Malzeme Akış Analizi (MFA) çalışmaları uygulanacak, firmaların çevresel performansları ölçülerek somut iyileştirme yol haritaları hazırlanacak. Böylece işletmelerin Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlik mevzuatına uyum süreçleri desteklenecek ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçleri artırılacak.

Toplantıda ayrıca, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Bölgesel kurumlar, ihracatçı birlikleri, sanayi odaları ve sektör temsilcileri ile güçlü bir iş birliği zemini oluşturmanın önemine dikkat çekildi.

24 ay sürecek olan MEDinCHAMBERS Projesi’nin, Türkiye’de sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve Akdeniz havzasında sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir.