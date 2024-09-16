Meftech, metal şekillendirme sektörünü 4. kez buluşturacak

EKONOMİ/BURSA

Bu yıl 4.sü düzenlenecek Meftech’te yeni nesil pres teknolojileri, görüntü işleme ile hata analizi, sıcak şekillendirme hatları, yeni çelik alaşımları, roll form teknolojileri, simülasyonlar için malzeme kartları gibi konular ele alınacak. Billur Metal Form tarafından 2017’den bu yana düzenlenen etkinliğe bu yıl da 130’u aşkın katılımcı bekleniyor. 4 ülkeden 11 konuşmacının yer alacağı programda Tofaş’tan Metin Karasazoğlu, sac metal malzemelerin yüzey özelliklerinin etkileri, Beko’dan Berkay Demiryülek, metal şekillendirme proseslerinin akıllı kontrolü, LaserISSE’den Seçkin Birzat, sac metal işlemlerindeki inovatif lazer teknolojilerini, İsveçli SSAB firmasından Peter Alm, AHSS ve UHSS malzemelerde şekillendirme ve kenar çatlakları, İspanyol Rovalma firmasından Isaac Valls, sıcak şekillendirme için eklemeli imalatla kalıp üretimi, İsveçli AP&T firmasında Jan Larsson, sıcak şekilendirmenin tarihi, trendleri ve gelecek öngörüleri, Alman Selmatec firmasından Michael Selent, proses izleme ve proses kontrol, Billur Metal Form’dan Dr. Eren Billur, hazır malzeme kartı kullanmanın riskleri ve soruna pratik bir çözüm, Coşkunöz Ar&Ge’den Doç. Dr. Tanya A. Başer, 3. Nesil çeliklerin formlanması ve kaynaklanması ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi M. Okan Görtan da roll form teknolojisindeki yeni trendler ve otomotiv uygulamaları başlıklı sunumlar yapacak.