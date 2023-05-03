Mega teknoloji koridoru İzmir’de açıldı

Duygu GÖKSU



İZMİR - Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi, Kocaeli’den İstanbul’a, oradan İzmir ve Bakü’ye ulaşıyor. Global bir teknoloji koridoru haline gelecek olan; Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.

Tüm yatırımların Türkiye’nin modern teknoloji alt yapıları sayesinde hayata geçirildiğini ve teknoloji alt yapısı yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Mustafa Varank, “Bilişim Vadisi İzmir’i, İstanbul’a ve Bakü’ye bağlayacak böyle bir mega koridorun açılışı için sizlerleyiz. Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’ni 2019’da açmıştık. 3,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bilişim Vadisi şu an Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi. Bilişim Vadisi, kuruluşundan bu yana savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların, sivil alanlara taşınmasına öncülük ediyor. Mobiliteden, bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 500’e yakın firmamız vadimizde yer alıyor” diye konuştu.



6 binden fazla insana istihdam sağlayacak

Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir’in 63 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Bakan Mustafa Varank, konuşmasına şöyle devam etti: “Burası yerli ve yabancı birçok teknoloji geliştiricisine ev sahipliği yapıyor. 6 binden fazla insana istihdam sağlayacak. Sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere, güçlü platformları ön plana çıkaracak. Mega teknoloji koridoru, uluslararası alana uzayarak Bakü’ye kadar genişledi. Böylece, Bilişim Vadisi’ni uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk.

Bu koridorda Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler gelişecek, karşılıklı tecrübe aktarımı daha da güçlenecek. İşbirliği ve ortaklıklar teşvik edilerek, yeni teknoloji ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanacak. Biz İzmir’in teknoloji tabanlı girişimlerde nasıl bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu eser, İzmir’e değer katacak, girişimcilik ekosistemini hızlandıracak. Burada vereceğimiz hizmetlerle örnek bir yapıyı İzmir’e kazandırdık. Silikon vadisinden bahsetmeye gerek yok, teknoloji görmek isteyen bilişim vadisi İzmir’e gelecek.” Varank, 2023 yılı sonuna kadar başvuracak olan ön kuluçka ve kuluçka projeleri kabul edilen firmalardan hiç ücret alınmayacağının müjdesini de verdi.



“İzmir, milli teknolojinin öncü şehirlerinden olacak”

Milli teknoloji hamlesinin önemli bir açılımı olan Bilişim Vadisi İzmir ile beraber, İzmir’in milli teknolojinin öncü şehirlerinden olacağını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İzmir üretmeye, öncü olmaya, en önde koşmaya, milli teknolojinin öncüsü olmaya devam edecek. Türkiye, hayallerine yürüyen bir ülke. Türkiye’de ortaya çıkan sonuçlar, gençlerimizin öncülüğünde, bu ülkenin evlatlarının emekleriyle yoğurduğu sonuçlar. Türkiye, sanayisiyle, ticaretiyle, altyapısı, sağlığı, eğitimi, turizmiyle, sporuyla ve gençlik yatırımlarıyla muhteşem bir süreç yaşıyor. 20 milyondan fazla gencimiz, imkân verildiğinde çok iyi işler başarıyor” ifadelerini kullandı.