Megaron çatı teknolojilerinden sürdürülebilir geleceğe yatırım

Türkiye’nin lider kiremit markası Kılıçoğlu’nun çatı teknolojileri markası Megaron Çatı Teknolojileri, sürdürülebilir üretim ve çevreye duyarlılık ilkesi doğrultusunda önemli bir yatırıma daha imza attı. Agrega kiremit üretiminde Türkiye’nin en yüksek kapasitesine sahip tesisiyle renkli kiremit pazarında lider olan Megaron Çatı Teknolojileri, yeni GES yatırımı ile sürdürülebilir enerji konusunda önemli bir adım attı. 2024 yılı itibarıyla Barış Özaydemir Kiremit İşletmesi çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES), işletmenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayarak karbon ayak izinin azaltılmasına büyük katkı sağlayacak.

Barış Özaydemir Kiremit İşletmesi: Vizyon ve Başarı ile 10 Yıl

2014 yılında Barış Yalçın Özaydemir tarafından kurulan Megaron Kiremit İşletmesi, kendisinin ani ve beklenmedik kaybının ardından, onun vizyonunu ve değerlerini yaşatmak amacıyla Barış Özaydemir Kiremit İşletmesi adını aldı. Tesiste üretim kapasitesini artırma hedefiyle 2022 yılında gerçekleştirilen kapasite artış töreni, üretimi yıllık 30 milyon adet kiremit seviyesine taşıdı. 2023 yılında 10. yılını kutlayan tesis, bugüne kadar 90 milyon kiremit üretimi gerçekleştirerek Türkiye’nin dört bir yanındaki çatılara değer kattı.

GES Yatırımı ile Sürdürülebilir Geleceğe Katkı

Dünyamız, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle kritik bir eşikte. Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda karbon ayak izini azaltmak tüm işletmeler için büyük bir sorumluluk haline geldi. Barış Özaydemir Megaron Kiremit İşletmesi de enerji verimliliği ve çevre dostu üretim hedefleri doğrultusunda, 2024 yılı itibarıyla başlatılan Güneş Enerji Santrali yatırımı, 20 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen bir törenle devreye alındı.

Bu yatırım kapsamında işletmenin çatısına 1.403 adet güneş paneli yerleştirilerek tesisin yaklaşık %95’lik bir bölümü kaplandı. 771 kW kapasiteye sahip bu paneller, işletmenin yıllık enerji ihtiyacının %60’ını karşılayacak. Üstelik kullanılan paneller, Türkiye’de üretilmiş ileri teknolojiye sahip ve en yüksek kalite standartlarını karşılıyor.

Daha Yeşil ve Verimli Bir Üretim Anlayışı

Barış Özaydemir Kiremit İşletmesi, yalnızca enerji tüketimini azaltmakla kalmayıp atık yönetimi ve enerji verimliliği konusunda da sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmektedir. GES yatırımı, yalnızca çevresel etkileri minimize etmekle kalmayacak, aynı zamanda işletmenin enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir rekabet gücünü artıracaktır.

Çatı Bir Enerji Kaynağı Olarak Konumlanıyor

Megaron Çatı Teknolojileri, GES yatırımının yanında ürün gamına eklenen Çatı Solar Çözümleri ile sadece üretimde değil, ürünleriyle de karbon ayak izinin azaltılmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor.

Ürün grubuna eklenen Solar Sistem Çözümlerinin yanında, geleceğin akıllı yapılarının temel taşlarından biri olacak Megaron PV ve Megaron BIPV Solar Panelleri ile çatıda enerji üretimine yönelik çözümler sunuyor. Bu yenilikçi ürünler, çatıları sadece bir koruma unsuru olmaktan çıkarıp bir enerji kaynağına dönüştürerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor.

Megaron Kiremit İşletmesi, Barış Özaydemir’in vizyonu doğrultusunda çevre dostu üretim anlayışını sürdürecek ve gelecekte de sürdürülebilir enerji projeleriyle sektöre öncülük etmeye devam edecektir.