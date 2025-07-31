MEGEM, 2 yeni meslek dalını bünyesine katacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş. (MEGEM), 44. dönem mezunlarını sanayiyle buluştururken, iki yeni meslek dalını eğitim programına dahil etmeye hazırlanıyor. MEGEM’in bölge sanayisine sağladığı katkıya dikkat çeken EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Sanayimizin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli insan kaynağı geliyor. Bu doğrultuda kurduğumuz MEGEM, gençlerimize ve yetişkinlere 3 aylık sürede 5 ana dalda hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkânı sunarak onları iş hayatına hazır hale getiriyor. 44. dönem mezunlarımızın da aldıkları kaliteli eğitim ile sanayimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. MEGEM, kurulduğu günden bu yana binlerce gencimizi ve yetişkin vatandaşımızı meslek sahibi yaptı, birçoğu bugün önemli çok büyük ve marka sanayi kuruluşlarımızda önemli mevkilerde görev yapıyorlar. Bu mezuniyetler bize doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösteriyor” diye konuştu.

MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve EOSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ise sanayinin değişen ihtiyaçlarına yönelik stratejik adımlar attıklarını belirterek, “MEGEM olarak temel hedefimiz, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetkin ve donanımlı iş gücü yetiştirmek. Kursiyerlerimiz, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde iş dünyasında aranan elemanlar haline geliyor. MEGEM olarak 5 ana meslek dalımıza, halen sürmekte olan BEBKA projemizle 2 yeni meslek dalı daha ekleyeceğiz. Yıllık mezun sayımızı önce 750’ye sonrada bin kişiye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.