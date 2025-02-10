MEGEM 40. dönem mezunlarını verdi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) 40. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda "Kalite Kontrol ve CMM Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım ve Montaj Operatörlüğü" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 62 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda örnek bir rol model olduğunu aktardı. Başkan Küpeli, MEGEM’in yapısını sürekli geliştirdiklerini vurgulayarak, “Sanayimizin büyümesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak için MEGEM’i sürekli geliştiriyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına eğitim programlarımızı güncelliyor, kursiyerlerimize en güncel teknik bilgileri ve uygulamalı deneyimleri sunuyoruz. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla MEGEM’e 2 yeni meslek dalını daha kazandıracağız. Böylelikle sanayimizin ihtiyaç duyduğu yeni meslek dallarında da eleman yetiştirmeye başlayacağız. Mezun olan kursiyerlerimiz, sanayimizin farklı alanlarında önemli roller üstlenerek üretime doğrudan katkı sağlıyor. 40. dönem mezunlarımızı tebrik ediyor, iş hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

MEGEM’de 2 bin 238 kişiye eğitim verildi

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 40. dönem sonunda 62 kişiye daha eğitim vererek, toplamda 2 bin 238 kişiye eğitim verdiklerini ve iş sahibi yaptıklarını aktardı. Özkaya, “Bu dönem CNC bölümünden 29 kişi, kalite kontrol bölümünden 11 kişi, kaynak bölümünden 12 kişi, makine bakım ve montaj bölümünden ise 10 kişi olmak üzere toplam 62 kursiyerimizi mezun ettik. MEGEM olarak sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için sürekli gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlarla eğitim altyapımızı güçlendiriyor, teknolojik donanımımızı artırıyor ve kursiyerlerimize daha ileri seviyede mesleki beceriler kazandırıyoruz. MEGEM, Eskişehir sanayisinin en önemli ve güvenilir iş gücü kaynağı haline gelmiş olup, bu alandaki öncü rolünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir” diye konuştu. Özkaya, MEGEM’i önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla çok daha fazla geliştirmeye ve yeni meslek dalları ilave etmeye ve Eskişehir sanayisine gerçek manada en efektif şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.