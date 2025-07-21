Mehmet Torun: “Bu yasa sadece satışları değil, araç alma hayalini durdurdu”

İZMİR / EKONOMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul’da kabul edilen ÖTV matrah düzenlemesi, yalnızca beklenti değil, fiili sonuçlarıyla otomotiv sektörünü ciddi biçimde etkilemeye başladığını belirten Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, yaptıkları analizlere göre, Temmuz 2025 itibarıyla sıfır araç satışlarında yüzde 18’e varan daralma gözlendiğini ifade ederek, düzenlemeyi “Sektörün altına konulmuş bir dinamit” olarak tanımladı.

“Gençlerin artık araç sahibi olma umudu hayal oldu”

Türkiye’de 2024 sonu itibarıyla 28,5 milyon motorlu taşıt bulunduğunu belirten Torun, “Bunun 19,4 milyonu binek + hafif ticari araç. Yeni sistemde matrah kademeleri kaldırıldı, ÖTV oranı yüzde 80–220 bandına çıktı. Sıfır araç fiyatları kısa vadede yüzde 15–25 artacak; ikinci el fiyat endeksi yıl sonuna kadar yüzde 15–20 prim yapacak. Böylece araç parkının ortalama yaşı 14’ten 17’ye tırmanma riski taşıyor; yaşlı park hem çevresel maliyet hem de düşük MTV geliri yaratıyor. Gençler için araç sahibi olma umudu artık hayal. Bu durum, özellikle genç ve dar gelirli kesim için sosyal adaletsizlik algısını pekiştiriyor. Devletin 'sürümden kazanmak' ilkesini hatırlaması gerekiyor: ÖTV düşük tutulsa, satış hacmi artar; bu da hem sanayiyi canlandırır hem de 0-3 yaş araçlara getirilecek çift MTV modeliyle vergi sürdürülebilirliği sağlar” diye konuştu.

“Bu yasa otomotiv ekosistemini frenliyor”

Elektrikli araç satıldığını ancak fiilen de şarj kuyrukları çağının başlatıldığına işaret eden Torun, “Bu tezat, hem yatırımcıyı hem kullanıcıyı caydırıyor. Şarj altyapısı, satış hızını karşılamıyor. Şu anda yaklaşık 85 bin elektrikli araç varken, şarj istasyonu sayısı yalnızca 5 bin civarında. Bu da her 17 araca bir istasyon düştüğü anlamına geliyor. Ev yatırımı altyapıdan daha hızlı ilerliyor; bu fark sürdürülemez bir tablo oluşturuyor. Bu yasa otomotiv ekosistemini frenliyor. Oysa bizim ihtiyacımız hızlanma şeridi. Türkiye artık mekaniğe takılmamalı; elektronik dönüşümle geleceğe sıçramalı. Bu değişim meslek liselerinde başlar, öğretmen altyapısıyla büyür. Vergi gelirini günü kurtarmaya değil, dönüşüme yöneltmeliyiz. Sektör, kamu ve tüketici olarak aynı masada buluşmaya hazırız” dedi.