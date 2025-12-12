MEKAŞ Yemek, enerji ihtiyacının yüzde 100’ü güneşten sağlayacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Geleneksel enerji üretim kaynakları, hem çevreyi ve hem de insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, MEKAŞ Yemek Sanayi, çevre dostu adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin Mustafakemalpaşa ilçesinde kurduğu GES, yıllık 1.589 MWh/yıl kilowatt elektrik üretim kapasitesine sahip. MEKAŞ Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Kuyu yenilenebilir enerjiye yapılan bu yatırımın sadece işletme için değil, bölge ve çevre için de önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Mehmet Emin Kuyu yaptığı açıklamada, iklim krizine karşı sorumluluk almanın önemine vurgu yaparak, “Kurulduğumuz günden bu yana toplu yemek üretiminde kalite, hijyen ve insan sağlığı kadar çevre bilincine de önem veren MEKAŞ Yemek Sanayi olarak, yenilenebilir enerjiye yaptığımız bu yatırımla sektörümüzde örnek bir adım attık. Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik, üretim süreçlerimizin temelini oluşturuyor. Mustafakemalpaşa’da hayata geçirdiğimiz GES projemizle birlikte enerjimizi doğadan, güneşten elde ediyoruz. Bu sayede hem karbon ayak izimizi azaltıyor hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” dedi.

Kuyu, bu yatırımla birlikte hem fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de “yeşil üretim” anlayışını tüm iş süreçlerine entegre etmeyi hedeflediklerini, önümüzdeki dönemde de enerji verimliliğini artıracak yeni teknolojilere ve çevreci yatırımlara devam etmeyi planladıklarını söyledi.