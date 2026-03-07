Melikgazi’de vatandaşlar “Kazan Kazan Modeli” ile ev sahibi oluyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Vatandaşları, faizsiz, 36 ay eşit taksit ve yüzde 25 peşinatla ev sahibi yapan finans modelinin mimarı olan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında farklı mahallelerde daireler yaparak hak sahiplerine teslim ediyoruz. Belediyemize kalan daireleri de vatandaşlarımızın beğenisine sunarak yeni yatırımların önünü açıyoruz. Faizsiz, 36 ay eşit taksit ve yüzde 25 peşinat ile vatandaşlarımızı ev ve arsa sahibi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de bu kolaylık ve imkanlarla alabilecek pek bir daire yok. Bunu Melikgazi Belediyesi olarak ilk defa biz gerçekleştirdik. Birçok vatandaşımız bu model ile yaptığımız ihalelerimize girdi ve büyük bir memnuniyet yakaladık. Vatandaşlarımız özellikle faizsiz olmasından ayrıca çok memnun kaldı. Kazan kazan modelimiz ile yapmış olduğumuz 9’u konut, biri arsa ihalesi olmak üzere 10 adet satış ihalesinden 211 taşınmazın satışını gerçekleştirdik” dedi. Elde ettikleri gelir ile de ilçeye yeni hizmetler yapabilecekleri maddi kaynaklar oluşturduklarını da belirten Palancıoğlu, “Geleceğin Melikgazi’sini inşa etmek için Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi, Köşk Mahallesi gibi mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir, aynı zamanda şehrimize de değer katan güvenli yaşam alanları inşa etmektir. Melikgazi’mizde modern bir yaşam alanı sunmayı hedefleyerek, sosyal donatı alanlarımızla da mahalle kültürünü yeniden canlandırıyoruz” diye konuştu. Palancıoğlu, ayrıca inşaat sektörüyle birlikte bölgedeki ticaret ile ekonomik canlanmanın da sağlandığını söyleyerek, gerçekleştirdikleri projeler ile ilçeye tüm sosyal donatılarıyla birlikte nitelikli bir yaşam alanı sunduklarını ifade etti.