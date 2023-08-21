Melikgazi'den Kayseri havacılığına 75 milyon TL'lik yatırım

KAYSERİ/EKONOMİ

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılacak ve yaklaşık maliyeti 75 milyon TL olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temel atma töreni, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşti.

Törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayer Özsoy Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe belediye başkanları, hayırsever Mehmet Altun, ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin havacılıkta yarım kalan hikayesini devam ettireceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "70 - 75 milyon TL'ye mal olacak. Türkiye'nin en önemli meslek liselerinden bir tanesini inşallah buraya kuruyoruz. Tabi Kayseri tarihine baktığımızda ben 10 sene öncesine kadar Kayseri'deki tayyare fabrikası nasıl kurulmuş, daha sonra neden kapatılmış bilmiyordum. Onları öğrendim ve tayyare fabrikasının bünyesinde de 1926'da bir çıraklık okulu kuruluyor ve buradan mezun olanlar hakikaten Kayseri sanayisinin en önemli yatırımlarını yapan sanayiciler oluyor daha sonrasında. Kayseri'ye sanayicilik açısından TOMTAŞ büyük bir başlangıç yapıyor. İlk elektrik burada kullanılıyor, ilk raylı sistem burası için döşeniyor, ilkler hep burada oluyor. Daha sonrasında tayyare fabrikası uçak bakım merkezi haline geliyor. Burada tabi hem bakanımıza hem Mehmet Altun Ağabeyimize gerçekten teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayseri endüstri ve ticaretin merkezi diyoruz. 4 tane organize inşallah 5. yolda, sera organizemiz inşallah kısa zamanda hayata geçecek. İhracatımız, üretkenliğimiz ve çalışkanlığımızla Kayseri insanı bir başka diye herkes takdir ve dua ediyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında daha da iyi noktalara taşınacağı kanaati ile Kayserimizi havacılığın bir üssü haline getirmek, bakım merkezi, imalatları ve en önemlisi teknik elemanların yoğun olarak eğitimli, donanımlı Kayseri'den hem ülkemize hem de dünyaya hizmet eden yaklaşım içerisinde yetişmesine vesile olacağına inandığımız bu önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı değerli başkanımıza ve ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yapılan işlerin hayırseverlerin destekleri ile gerçekleştiğini söyleyerek, "Son 20 yıl içerisinde o kadar güzel atılımlar yapılıyor ki dün paramızla İHA istediğimizde Amerika burnunu kıvırıyordu. AB üyesi ülkelerin bir çoğu bize Kıbrıs Harekatı'ndan sonra silah ambargosu uygulamışlardı silah vermiyorlardı ve paramızla dahi en elzem olan silahlarımızı alamıyorduk. Aradan yıllar geçti. Çok şükür bu milletin evlatları çalıştılar, şimdi gökyüzünde bizim İHA'larımız SİHA'larımız TİHA'larımız uçuyor. En önemli ihracat kalemlerimizden birisi olmaya başladı. Dünya şu anda bizden bunları istiyor. Uydularımız artık gökyüzünde geziyor ve çok şükür artık ülkemiz sağa sola rica eden, el açan bir ülke olmaktan çıktı, bugün kendi kendine yeten, savunma sanayide çok önemli yatırımlar yapan bir ülke haline geldi. Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var o da güçlü olmak. Güçlü olmak bir mecburiyettir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hayırseverler tarafından butonuna basılarak temel atma gerçekleştirildi.