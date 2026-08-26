Menemen Plastik OSB kendi içinde 220 dönüm büyüyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de plastik sektörüne odaklanan tek ihtisas organize sanayi bölgesi olan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mevcut sınırları içinde yeni bir büyüme hamlesi başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın güncellediği imar planı şartnamesine uygun hazırlanan yeni planla, herhangi bir yeni arazi satın alınmadan 220 bin metrekarelik alanın sanayi, ticaret, hizmet ve destek alanları ile ortak kullanım alanlarına dönüştürülmesi hedefleniyor. Yeni plan ile muhtelif sayıda “Hizmet ve Destek Alanı”, “Ticaret Alanı”, “Sanayi Parseli” ile “Eğitim Alanı” ve “Spor Alanı” gibi ortak kullanım alanları da oluşturulacak.

Yeni şartname ile sağlık koruma bantlarına Hizmet ve Destek Alanı, Ticaret Alanı ve İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese yapabilme imkânı getirildiğini kaydeden Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Yeni şartnameye uygun şekilde hazırladığımız yeni imar planımızda toplamda yaklaşık 220 bin m² bir alanı kısa, orta ve uzun vadede Bölgemize kazandıracağız. Haziran ayında tamamladığmız yeni planımızda 60 bin m² yeni sanayi parseli, 100 bin m²nin üzerinde hizmet ve destek alanı ile 60.000 m²nin üzerinde ticaret alanı kazanmış olacağız. Bakanlık onayı sonrasında tek bir metrekare arsa satın almadan, Bölge sınırlarını genişetmeden mevcut sahamız içerisinde altyapısı hazır, planlı, kümelenme anlayışı ile mevcut sanayicilerimize değer yaratacak alanlar kazandırmış olacağız” dedi.