'Menemen Serbest Bölgesi’ne yatırımın yolu İZBAŞ’tan geçiyor'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, geçtiğimiz Nisan ayında ihalesi yapılan Menemen Serbest Bölgesi’ne yatırımın yolunun İzmir Serbest Bölgesi’nden geçtiğini dile getirdi.

Çit komşuları olan arazinin İZBAŞ’ın genişleme sahası olması konusunda geçen yıl her seviyede girişimde bulunduklarını belirten Sevimli, “Menemen Belediyesi’nde gerçekleşen satış ihalesine ilişkin itiraz ve düşüncelerimizi İzmir İdare Mahkemesi’ne açtığımız davada dile getirmiştik. Bu taşınmazın an itibarıyla bir sahibi var ancak, Resmi Gazete’de ‘serbest bölge’ olarak ilan edilen arazinin nasıl, ne şekilde ve kimler tarafından işletileceği belirsizliğini koruyor. Satış ihalesinde ikinci olan ve satış ihalesini kazanan firmanın hisselerini satın alan şirketin, potansiyel yatırımcılarla görüştükleri bilgisi kulağımıza geliyor. İZBAŞ olarak bizim görüştüğümüz ve eminiz ki ihaleyi alan tarafın da görüştüğü potansiyel yatırımcılar şu gerçeği en berrak şekli ile görüyorlar: Bu arazinin bir yatırım alanına dönüşmesinin yegâne yolu, İZBAŞ’ın mevcutta bulunan ve yeni kapasiteleri de rahatlıkla kaldırabilecek yeterlilikte olan altyapısına entegre edilmesidir. Ancak bu şekilde süratle yatırıma açılabilir ve ülke ekonomisine değer yaratacak bir noktaya taşınabilir. Aksi bir durum, büyük bir kaynak israfı ve belki de yıllarca sürebilecek belirsizlik anlamına gelecektir” dedi.

“İletişim pencerelerimizi açık tuttuk”

Sevimli, “Bu konuda Ticaret Bakanlığı’nın ilgili bürokratik mekanizmalarının tutum ve davranışlarının süreçte belirleyici olacağını belirtmek istiyoruz. İZBAŞ olarak bugüne kadar konunun tarafı olan tüm paydaşlarımızla iletişim pencerelerimizi açık tuttuk. Ne düşündüğümüzü ve ne yaptığımızı ortaklarımız ve kamuoyumuz ile en şeffaf şekilde paylaştık. İZBAŞ bünyesinde üretimlerini sürdüren ve yeni yatırım planları yapan firmalar için de son derece belirsiz bir durum söz konusu. Ülkemizin ve Türk ekonomisinin üretim yapacak, ihracat yapacak, istihdam sağlayacak, katma değer yaratacak doğrudan yatırımlara en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, bahse konu taşınmaz üzerindeki belirsizliğin giderilmesi en önemli temennimiz. İZBAŞ Yönetim Kurulu olarak biz, ortaklarımızdan ve Genel Kurul’umuzdan aldığımız yetki ile sürecin gerektirdiği tüm görüşmeleri sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

2023 hedeflerine adım adım

Uluslararası ölçekte çok sayıda şirkete yaptığı ev sahipliği ile İzmir ve Türkiye ekonomisi için değer yaratan İzmir Serbest Bölgesi’nin, yeni yatırımlarla işlem hacmini arttırmaya devam ettiğini anlatan Sevimli, bölgeye son olarak Alman sermayeli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff’un 663 milyon TL’lik yatırım kararı aldığını ve fabrikasını kurmak için çalışmalarına başladığını anlattı. Sevimli, yakın zamanda yeni yatırım müjdeleri vereceklerini belirterek, bölgenin işlem hacminin son 6 yılda dolar bazında 5 kattan fazla arttığını, 2022’yi yüzde 38’lik büyüme ile 1 milyar 232 milyon dolar işlem hacmi ve 535 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını hatırlattı.

Bu yıl hedeflerini 750 milyon dolar ihracat ve 1,5 milyar dolar işlem hacmi olarak belirlediklerini hatırlatan Sevimli, ilk 6 ayı 650 milyon dolar işlem hacmi ve 301 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını söyledi. Devreye girecek fabrikalarla 2023 hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Sevimli, yüzde 90 doluluk oranına sahip İZBAŞ’a yatırım yapmak isteyen şirketler konusunda son derece seçici davrandıklarını, üretim proseslerine ve yaratacağı katma değere bakarak karar verdiklerini sözlerine ekledi. Türkiye’nin en iyi çalışan ve en yüksek ölçekte katma değer yaratan serbest bölgeleri arasında yer aldıklarına işaret eden Sevimli, Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İZBAŞ’ın yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.