MEP Başkanı Ali Doğan: “Barışın dili sevgi, yolu ise insanlıktır”

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) 13. Dönem Koordinasyon Başkanı Ali Doğan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savaşın getirdiği yıkımın acısının yakından hissedildiği bir dönemden geçildiğini belirten Doğan, savaşların sadece insanlığa değil, doğadaki tüm canlılara ve dolayısıyla dünyaya büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Barış ve huzur içinde yaşamanın kıymetinin böyle zamanlarda daha fazla idrak edildiğini kaydeden Başkan Doğan, “Günümüzün en önemli değerlerinden biri olan sürdürülebilirlik ise insanı ve doğal yaşamı korumadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu anlamda barış, yalnızca savaşların son bulması değil; eşitliğin, adaletin ve sürdürülebilir bir yaşamın ortak zeminde buluşmasıdır. Barışın dili sevgidir, yolu ise insanlıktır. Dünya Barış Günü’nde, farklılıklarımızla bir arada ve uyum içinde, kin ve nefretten uzak, hep beraber gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma irademizle barışın yanında duruyoruz. Umudu çoğaltan, farklılıkları kucaklayan ve yaşamı birlikte güzelleştiren herkesle aynı yolda yürüyoruz” dedi.



Doğan, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün tüm insanlığa umut olmasını diledi.