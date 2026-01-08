MEP’te Kayacı dönemi başladı

Kentte ekonomi odaklı STK’ların güçlü lobi faaliyetleri yürütmek adına bir araya gelmesiyle oluşan Mersin Ekonomi Platformu’nda bayrak değişim töreni yapıldı. Şehrin önde gelen iş insanlarından Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, dönem başkanlığı görevini Ali Doğan’dan devraldı.

Mersin ve Türkiye için sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadığını vurgulayan Kayacı, ortak akıl, uzlaşma, diyalog ve birlikte karar alma mekanizmalarına büyük önem verdiğinin altını çizerek, MEP yönetiminin yeni dönemde de aynı anlayışla hareket edeceğini kaydetti. Kayacı, Mersin’in sahip olduğu potansiyelin daha ileri taşınması için oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.

“Önemli olan makamlar değil, Mersin’e katılacak değer”

Platformun temel hedefinin, kent ekonomisine somut katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade eden Kayacı, görev süresinin bir yıl olduğunu belirterek, önemli olanın makamlar değil, Mersin’e sağlanacak katma değer olduğunu dile getirdi. Daha önce yapılan çalışmaların üzerine yeni projeler eklemeyi ve kentin hafızasına kalıcı izler bırakmayı amaçladıklarını vurguladı.

Öte yandan Mersin Ekonomi Platformu’nun yeni dönem Yönetim Kurulu da netleşti. Yeni yönetimde Hasan Arslan, Feridun Gündüz, Mürvet Beydağ ve Ziya Çokgünlü yer aldı.