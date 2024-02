Meram Belediye Başkanı Kavuş, hizmet ve eserle geçen beş yılını değerlendirdi

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, beş yıllık belediye başkanlığı görevi süresince Meram’da hayata geçen projeleri, yatırımları ile sosyal ve kültürel alanda ortaya konulan çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Değerlendirme Toplantısı’na Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Meryem Göka ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, muhtar dernekleri başkanları, belediye meclis üyeleri, basın mensupları katıldı.

“Hem kamuoyunu bilgilendiriyor, hem kendi muhasebemizi yapmış oluyoruz”

Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışlarının bir sonucu olan bu bilgilendirme toplantılarını görev süresi boyunca sürekli gerçekleştirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylelikle hem kamuoyunu bilgilendirmiş, hem de kendi muhasebelerini yapma imkanı yakaladıklarını söyledi. Bu toplantının diğerlerinden farkının yıllık değil beş yıllık bir değerlendirme olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, yüreği bu şehre ve bu şehrin insanına hizmet aşkıyla dolu insanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Sadece belediye başkanlığı görevimde değil, tüm hayatım boyunca Meram’da hayatın merkezinde yer aldım, Meramlıyı hayatının merkezinden yakalamaya çalıştım. Özellikle başkanlık görevimle beraber Meram ve Meramlı hemşehrilerim, benim hayatımın tamamı oldu ve tam da merkezinde yer aldı” diye konuştu.

“Yaptıklarımızla tüm Meramlıların duasını aldık”

Çerçevesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği eser ve hizmet siyaseti anlayışı ile tevazu, samimiyet, gayret, çaba ve emekle geçen beş yılı geride bıraktığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bir işte ne kadar zaman geçirdiğiniz değil, o zamanı nelerle ve nasıl doldurduğunuz önemlidir elbette. Kıymetli olan geçen beş yıl değil o beş yılda neler yaptığınızdır. Şükürler olsun ki biz, çok şey sığdırdık bu beş yıla… Yeni yatırımlar, atılımlar, yeni ufuklar, yeni stratejiler, açılışlar, temeller ve yeni başlangıçlar gerçekleştirdik. İnsan öncelikli ve hizmet odaklı çalışmalarımızla ilçemize pek çok yenilik kazandırdık. İmardan ulaşıma, kentsel dönüşümden sosyal hayata kadar her alanda büyük ve önemli adımlar attık. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirerek ilçemize pek çok yeni güzellik kattık. Nihayetinde, yüreğine ve ihtiyaçlarına dokunduğumuz, yüzlerini güldürdüğümüz, elini sıkıp duasını aldığımız 350 bin kalp biriktirdik. İşte tüm bunlar Meram ve hemşehrilerimle dopdolu geçen beş yılın en kısa ve en net özetidir.”

Selamlama konuşmasının ardından yapılan faaliyetler ve icraatlar hakkındaki sunumuna geçen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin dönüşümden kamulaştırmaya, ulaşımdan sağlığa, kamu yatırımlarından eğitime her alanda yaşadığı değişimi anlattı.

“Bu şehre hizmet eden kim varsa hepsinden Allah razı olsun”

Programda konuşmasına beş yıllık çalışmalarında yakaladığı başarıdan dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ederek başlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise yakalanan uyum ve işbirliğinin nasıl büyük çalışmalara temel oluşturduğunun en güzel örneğinin Konya’da verildiğinin altını çizdi. “Bu şehre hizmet eden her kim varsa hepsinden Allah razı olsun” diyen Başkan Angı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Belediye başkanlarımız şehri geleceğe taşımak için büyük heyecan yaşıyor. Bu heyecanda bizlere güzel hizmetler getiriyor. Milletimiz, güzel işleri yapanları hep takdir ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke sevdası ve bu ülkeyi güçlü kılma adına ortaya koyduğu çaba Türkiye’yi ileriye taşıyor. Bunun neticesinde bugün havada milli muharip uçağımız uçuyor. Hayallerimiz bir bir gerçeğe dönüşüyor. İnanıyorum ki, 31 Mart’ta bu kadrolar ipi yine göğüsleyecek, şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşımaya deam edecek. Bizler kararlıyız vatandaşlarımız da kararlı bir şekilde yola devam edecek.”

“Uyumumuz ‘Konya modeli belediyecilik’ anlayışını inşa etti”

Her seçim döneminin bir muhasebe ve vizyon çizme dönemi olduğunun altını çizen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Başkan Kavuş’un sunumunda sadece önemli olanlara yer verdiğini bu hizmetlerin arka planında bunlardan çok daha fazlasının olduğunu yakinen bildiğini söyledi. Sahada birlikte çalıştıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Meram’da, başkanımızın anlattıklarının iki katı daha icraat var. Bizleri diğerlerinden farklı kılan şey ‘hizmet siyaseti’ yapıyor olmamızdır. Çünkü Cumhurbaşkanımızdan bunu öğrendik. Milletimiz için çalışmak ve ortaya iş koymak mecburiyetimiz var. Konya’yı diğer şehirlerden farklı kılan şey birlik ve beraberliğimizdir. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız, teşkilatlarımız birlikte çalışma kültürünü adeta yeniden inşa etti. Buna da ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışı adını koyduk. Bu modelde şehre herkesin katkısı var. Şimdi, şehrimize yeni şeyler katmak adına yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi yine hemşehrilerimiz. Onlardan aldığımız destek bizler için övünç değil, sorumluluk sebebidir. Bu sebeple yeni şeyler ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Konya Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olacak. Tüm bunlara destek verdiğinden dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum.”

“Başkan Kavuş’un icraatlarından büyük gurur duydum”

Programa katılan vekiller adına konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da Meram'da doğmuş ve büyümüş bir Meramlı olarak Başkan Mustafa Kavuş’un anlattıklarından büyük gurur duyduğunu kaydetti. Anlattığı icraat, yatırım ve faaliyetlerin her birini dinlemeye değer bir sunum olarak nitelendiren Milletvekili Özboyacı, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Meram Belediyesi ve Başkan Kavuş, hayatın her alanına dokunan bir hizmet anlayışını ve belediyecilik örneğini ortaya koydu. Turizmden sağlığa, sosyal yardımlardan kentsel dönüşüme, gençlerden teknolojiye kadar hayatının her alanında vatandaşların hayatlarına dokunan ve hiçbir boşluk bırakmayan muhteşem faaliyetler gerçekleştirdiler. Şunu açıkça söylüyorum ku; bir vatandaş olarak ve bir Konyalı olarak biz belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Türkiye'nin neresine gitsek ilk örnek gösterilen Konya belediyeleri oluyor. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm bunların arka planında da güzel ve uyumlu bir ekip, teşkilatlarımız ve birlik ve beraberliğimiz var.”

"Konya ve Meram büyük mesafe katetti”

Başkan Mustafa Kavuş’un sunumunu samimi ve heyecan dolu olarak nitelendiren Konya Valisi Vahdettin Özkan, hem Konya Valisi hem de Meram’da oturan birisi olarak yapılanlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Özkan, “Başkan Kavuş’un çalışkanlığına ve fedakarlıklarına bizler şahidiz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın ihtiyaçlarını esas alarak onların yaşam kalitesini artıran teveccühüne mazhar olmuş pek çok işi başarıyla ortaya koydu. Bizler de bu işin odağında olduk. Konya belediyelerinin yaptığı hizmetler pek çok yerde örnek olarak gösteriliyor. Bu şehrin valisi olarak bende bundan mutlu oluyor, gurur duyuyorum. Konya yatırımlarla büyük mesafeler kat ediyor. Meram Belediyesi de bunlardan biri. Ben özellikle tarihi ve gençlerle ilgili yatırımlarını önemsiyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum”

Başkan Kavuş’un beş yıl değerlendirme programı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.