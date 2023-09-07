Meram kültürünü tanıtacak müze, kapılarını açmaya hazırlanıyor

KONYA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sona yaklaşılan ‘Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Meram Belediyesi’nin, ilçenin tarih ve kültürünü yaşatmak amacıyla Dutlu Caddesi üzerinde hayata geçirmeye hazırlandığı projede gelinen aşamayı değerlendiren Başkan Kavuş, müzenin yakın zamanda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağının müjdesini verdi.

“Müzemiz tarih ve kültürümüzü anlatması ve yaşatması bakımından derin anlamlar içeriyor”

Konya ve Meram yaşam kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla yapılan çalışmanın tüm özellikleriyle derin anlamlar taşıdığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Dutlu Caddesi’nde aynı avlu içerisinde karşılıklı bulunan iki geleneksel Konya evini ve arkasındaki bağ arazisini içine alan müzemizde sona yaklaştık. Meram’da oluşturduğumuz tarih, kültür, doğa ve gezi rotamızın en önemli parçalarından biri olan müzede insanımızı tarihi bir yolculuğa çıkaracağız. Ziyaretçilerimizin özellikle de yeni neslin kültürümüzü öğrenmesini hatta deneyimleyebilmesini sağlayacağız. Meramlının tarihini, kültürünü etnografik malzeme ve canlandırmalarla ziyaretçilerimize anlatacak, onları nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız. Böylelikle değerleri en güzel şekliyle gelecek nesillere tanıtacak ve aktaracağız.”

“Müzede Konya’ya ve Meram’a dair hemen hemen her şey bulunacak”

En güzel taş işçiliği örneklerinin verildiği bu projede türbe önünde evi, Meram’da bağı olan Konyalının doğumundan ölümüne kadar olan tüm yaşantısının oda oda sergileneceğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Ziyaretçiler, bazı olaylar ve yemeklerle ilgili deneyimleme de yapabilecekler. Konya ve Meram’a ait eşyalar sergilenecek, bazı eşyalar da hediyelik eşya reyonunda satılacak. Misafirlerimizi çocuk, damat ve gelinden oluşan cansız mankenler karşılayacak. Müzede Yaşam odası, gelin damat odaları, mutfak, ahır, tandır, bağ, bostan bahçesi gibi Konya’ya ait herşey bulunacak. Kınası, çetneviri, düğünü tiyatral olarak sergilenecek ve ziyaretçilerine anlatılacak. Olabildiğince detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Sadece bu müzeyi gören bir ziyaretçinin Konya kültürüne ait pek çok şeyi yakından öğrenebileceği bir konsept var. Sergilenecek eşyaların yaşanmışlıklarının olması da misafirlerimiz için ayrı bir güzellik olacak. Şehrimize ve Meramımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.