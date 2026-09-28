Meram’da lüks yaşamı yeniden tanımlayacak Anatolia Konakları yükseliyor

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da nitelikli konut projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Kobibir Konut Yapı Kooperatifi’nin Meram Gazze Caddesi’nde hayata geçirdiği Anatolia Konakları projesinde hafriyat çalışmaları tamamlanırken, inşaat çalışmalarına başlandı.

Premium bir yaşam konseptiyle projelendirilen Anatolia Konakları, yalnızca konutlarıyla değil, site sakinlerinin günlük yaşamına değer katacak sosyal alanlarıyla da öne çıkmayı hedefliyor.

176 daire, 2 bin 300 metrekare ticari alan

Toplam 176 dairenin yer alacağı projede, farklı aile yapıları ve yaşam beklentileri dikkate alınarak 2+1’den 5+1’e kadar farklı daire seçenekleri sunulacak. 3 +1’ler 135 metrekare, 4+1’ler 175 metrekare, 5+1’ler 210 metrekare kullanım alanıyla Konya standartlarının üzerinde planlandı.

Ayrıca geniş balkon planlamaları, vestiyer odaları, çift kiler ve 12 metrekareye varan giyinme odalı daire seçenekleri de sahiplerine ayrıcalıklı kullanım sunuyor.

Anatolia Konakları bünyesinde ayrıca 2 bin 300 metrekarelik ticari alan bulunacak. Böylece proje, konut ve sosyal yaşamı ticari alanlarla bir araya getiren kapsamlı bir yaşam merkezi niteliği taşıyacak.

Yeşil alan ve sosyal donatılarıyla öne çıkacak

Anatolia Konakları’nın en iddialı yönlerinden biri de peyzaj alanı olacak. Toplamda 15 bin metrekare peyzaj alanı bulunuyor.

Projede bir diğer öne çıkan özellik ise sosyal donatıları olacak. Projede Konya’nın en büyük site havuzlarından birinin oluşturulması hedeflenirken, kadın ve erkekler için ayrı spor salonları ile sauna alanları da bulunacak.

Projede ayrıca kütüphane, mescit, kafeterya, mini kantin, oyun salonu gibi farklı ihtiyaçlara yönelik sosyal alanlar yer alacak.

Bu yönüyle Anatolia Konakları’nın klasik bir konut projesinin ötesine geçerek, sakinlerinin pek çok sosyal ihtiyacını site içerisinde karşılayabileceği premium bir yaşam alanı oluşturması amaçlanıyor.

Yunus Can: “Anatolia Konakları bir yaşam konsepti olacak”

Mot Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Kobibir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Yunus Can, hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaatın başlamasının önemli bir aşama olduğunu belirterek, Anatolia Konakları’nı Meram’a değer katacak nitelikli bir proje olarak hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Can, “Anatolia Konakları’nı yalnızca insanların ev sahibi olacağı bir proje olarak düşünmedik. Burada ailelerin kendilerini özel hissedecekleri, sosyal yaşamın güçlü olduğu, konfor ve nitelikli mimarinin bir araya geldiği kapsamlı bir yaşam konsepti oluşturuyoruz. 176 dairemiz, 2 bin 300 metrekare ticari alanımız ve çok güçlü sosyal donatılarımızla Meram’a yakışan premium bir proje ortaya koymayı hedefliyoruz.” dedi.

“Site kültürünü inşaattan sonra da koruyacağız”

Projede sürdürülebilir site yönetimine de önem verdiklerini vurgulayan Yunus Can, kooperatif olarak teslim sonrasındaki sürecin de takipçisi olacaklarını ifade etti.

Can, “Bir projeyi yapmak kadar, o projenin yaşam kalitesini yıllar boyunca korumak da önemli. Bu nedenle Anatolia Konakları’nda ilk 5 yıllık site yönetim modelinin oluşturulmasında da kooperatif olarak belirleyici olacağız. Amacımız projenin ilk gün ortaya koyduğu kalite standardının sonraki yıllarda da korunmasını sağlamak.” ifadelerini kullandı. Başkan Can, projenin 3 yıl içinde tamamlanmasını hedefledikleri sözlerine ekledi.