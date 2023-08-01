Meram’dan özel bireylere özel proje: DOSD Meram

BURCU SUNA/KONYA

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın ayrıntıları düzenlenen tanıtım programı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Siyaset, STK, medya ve iş dünyasını buluşturan lansman programına AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tümg. Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğg. Yusuf Diker, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti ve MHP Meram İlçe Başkanları, İl İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile teşkilat mesnupları, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK Başkanları, down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı.

“Merkez bu modeliyle Türkiye’de bir ilk ve tek olacak”

Projeye öncülük eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı konuşmada, kadim şehir Konya’da DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktıklarını ifade etti. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD’un belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulmuş ve eğitim modeliyle de Türkiye’deki ilk ve tek merkez olacağını kaydeden Başkan Kavuş, “DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için kurduğumuz DOSD Meram ile down sendromlu özel bireylerin; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Eğitimlerle down sendromlu bireylerin hayatları kolaylaşacak”

Durunday Mahallesi’nde kurulacak merkezin 8 bin 835 metrekare arsa alanı içerisinde, eğitim birimleri, sosyal tesis, idari birimler, rehabilitasyon uygulama alanı dahil bin 340 metrekare kapalı alana ve 5 bin metrekare yeşil alana sahip olacağını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Merkezimizde 6 bireysel eğitim sınıfı ve 2 grup eğitim sınıfı olacak. Bireysel sınıflarımızda haftada 240 saat eğitim, grup sınıflarımızda ise haftada 192 saat eğitim imkanı sağlanacak ve binamızda; spor atölyemiz, fizik tedavi merkezimiz ile konaklama alanlarımız yer alacak. Down Sendromlu bireylerimize kapalı ve açık alanlarda sunacağımız uygulamalı eğitimlerimiz sayesinde bu özel çocuklarımızın dil ve motor becerilerini kıymetli uzmanlarımızın özgün programlarıyla geliştirmeyi hedefliyoruz.”

“DOSD’la, dostluğu somut bir şekilde yanımızda hissettik”

Başkan Kavuş’un ardından down sendromlu bireyler ve aileleri adına konuşma yapan Konya Down Sendromluları Derneği Başkanı Hakkı Kutlu da merkezin her türlü ihtiyaca yanıt vermeye hazır bir tesis olarak planlandığına dikkat çekti. Down sendromlu çocuklar ve aileleri olarak bu merkezle birlikte dostluğu somut bir şekilde yanlarında hissettiklerini ifade eden Kutlu, “İnşaallah ailelerimiz amacı doğrultusunda bu merkezi boş bırakmayacak, burası hizmet amacına ulaşan bir proje olarak yoluna daima devam edecektir. DOSD’da emeği geçen herkese ailelerimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“DOSD çatısı en güzel hizmeti vermek için kuruldu”

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD’un startının 1,5 yıl önce verildiğinin altını çizen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, bu çatının down sendromlu çocuklara, bireylere ve onların fedakar ailelerine en güzel şekilde hizmet vermek için hazırlandığını kaydetti. Down sendromlu bireylerin, hayata karşı mücadelelerinde yanlarında durmak, eğitimlerine katkı sunmak, ailelerine destek vermek ve topluma dahil olmalarını sağlamak için hayata geçirilen merkezin yakın zamanda çalışmalarına başlayacağını belirten Munlafalıoğlu, merkezin şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“DOSD, down sendromlu bireyleri hayata en güzel şekilde hazırlayacak”

Projenin paydaşlarından ve derneğin kurucu üyelerinden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de konuşmasında milli eğitim camiası olarak engelli bireylerin eğitimleri noktasında sosyal bir duyarlılık gösterdiklerinin altını çizdi. Tüm adımlarını da bu bilinçle attıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit konuşmasını şöyle sürdürdü; “Özel durumları olan tüm bireylerimizin karşılaştığı sorunlar sadece onları ve ailelerini değil toplumun her kesimini yakinen ilgilendirmektedir. Bu sorunlara çözüm getirmeye çalışırken her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Yaşadığımız toplumun tüm fertleri aynı hayatı paylaşmaktadır. Diğer taraftan özel bireylerimize imkan ve fırsat tanındığında çok büyük başarılar elde ettiklerine, ülkemizin kalkınmasında pek çok konuda engel tanımadıklarına gururla şahit oluyoruz. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi profesyonel anlamda eğitim hizmeti vererek onların hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına ve etkin bir rol üstlenmelerine katkı sunacak.”

“Bu proje sadece maddi değil manevi yönü de olan özel bir projedir”

Konuşmasına “Tarihi noktada önemli bir günü müşahade ediyoruz” diyerek başlayan proje paydaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve derneğin kurucu üyelerinden Cem Zorlu da Konya belediyelerinin sosyal projeleri ile Türkiye'de ses getiren başarılara imza attığına vurgu yaptı. Başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez üç ilçenin pek çok sosyal alanda boşluk doldurduğunu kaydeden Rektör Zorlu, “Karatay Belediyemizin Alzheimer Merkezi ve Selçuklu Belediyemizin SOBE hizmetlerinden sonra Meram Belediyesinin de başlattığı projeye destek vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversiteler sadece bilim üretilen bir merkez değil o bilimin sosyal hayata aktarma kanallarını açan önemli kuruluşlardır. Biz, bu noktada elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. DOSD Projesi de sadece maddi boyutu olan değil manevi boyutu olan bir projedir. Projeye rehberlik eden Meram Belediyesine ve diğer paydaşlara teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.