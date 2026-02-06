Mercedes Benz Türk, Çocuk İyilik Merkezi kalıcı binasına nisanda başlıyor

ADANA/EKONOMİ

Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, deprem mağdurlarına yönelik desteklerini; çocuklar, gençler ve kültür-sanat alanlarını kapsayan çerçevede sürdürüyor. Depremin hemen ardından destek çalışmalarına başlayan Mercedes Benz Türk, Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle depremde ampüte kalan çocukların tedavisi için Çocuk İyilik Merkezi’ni hayata geçirdi. Mart 2023’ten bu yana faaliyet gösteren merkeze, bölgedeki çocukların güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 2 adet araç desteği sağlandı. Çocuk İyilik Merkezi’nin uzun vadeli ve kalıcı bir yapıya kavuşması amacıyla planlanan kalıcı hizmet binası ve konuk evi için yeni bir aşamaya geçildi. Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik hizmet binası ve 24 odalı konuk evinin temelinin nisan ayında atılması hedefleniyor. Yeni yapı ile birlikte merkezin sunduğu desteklerin sürdürülebilirliği güçlendirilirken, şehir dışından gelen çocuklar ve bakım verenleri için erişilebilir ve bütüncül bir destek ortamı oluşturulacak.

Depremden etkilenen sanatçılar için SaDe Sanatçı Destek Programı başlatıldı

Toplumsal iyileşmenin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı olmadığı anlayışıyla kültür ve sanat alanında da destekleyici adımlar atıldı. Kültür ve sanat alanında yürütülen Sanatçı Destek Programı, ikinci döneminde odağını deprem bölgesine yöneltti. Program kapsamında, depremden etkilenen sanatçıların üretim süreçlerine devam edebilmeleri ve çalışmalarını görünür kılabilmeleri hedeflendi. Üretim süreci boyunca desteklenen sanatçılar, alanlarında uzman isimlerle çalışma ve projelerini geliştirme imkânı buldu. Programın ikinci döneminde desteklenen sanatçıların eserleri, ilk kez bir sergi aracılığıyla sanatseverlerle paylaşıldı. Bir ay boyunca ziyarete açık kalan sergiyle birlikte, sanatçıların üretimleri daha geniş kitlelerle buluşurken; kültür ve sanatın toplumsal iyileşme sürecindeki rolü de görünür hâle geldi.