Mercedes-Benz Türk, Çocuk İyilik Merkezi’ne kalıcı bina yaptırıyor

ADANA/EKONOMİ

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, halen Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü’deki prefabrik binada, depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara protez-ortez ve rehabilitasyon desteği verilen merkezi ziyaret etti. ÇOİM Müdürü Prof.Dr. Sibel Başaran’dan merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Sülün, “Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimizle bölgeye destek olduk, önceliğimiz sadece yaraları sarmak değil, kalıcı bir iyileşme süreci başlatmaktı. Çocuk İyilik Merkezi bu anlayışın en anlamlı örneği oldu. Yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle çocuklarımızın tedavi süreçlerinde daha güçlü bir destek sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kalıcı iyileşme için uzun vadeli sorumluluk üstleniyoruz”

Süer Sülün şu değerlendirmelerde bulundu: “Burada çocuklarımız sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve sosyal anlamda da yeniden hayata tutunuyor. Her birinin hikayesi, umudun ve dayanışmanın gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi bu merkeze kazandıracağımız yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle, çocuklarımızın tedavi süreçlerinde hem fiziksel hem psikolojik anlamda çok daha güçlü bir destek oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuk İyilik Merkezi ve konuk evi, sadece bir yapı değil; çocuklarımızın ve ailelerinin iyileşecekleri, huzurla konaklayabilecekleri, moral bulabilecekleri bir yaşam alanı olacak. Mercedes-Benz Türk olarak biz, özellikle deprem sonrası iyileşmenin uzun soluklu ve kalıcı destek gerektirdiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle bölgenin ve bölge halkının yanında olmaya devam ediyoruz.”

Uzuvlarını kaybeden çocuklara hizmet veriyor

Mart 2023’te faaliyetlerine başlayan Çocuk İyilik Merkezi, 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk kapsamlı rehabilitasyon ve psikososyal destek merkezi olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar 161 çocuk, fizik tedavi, protez-ortez desteği, psikoterapi ve eğitim burslarından yararlandı. 12 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla “Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla kalıcı statü kazanan merkez, üniversite çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yapılacak 2 bin 500 metrekarelik yeni hizmet binası ve konuk evinin, depremden etkilenen çocukların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.