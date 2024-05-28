Merinos, yeşil dönüşümde iddialı hedefler belirliyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

2023 yılında 500 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan şirket, ihracatta hedef büyütürken yeşil dönüşümde de iddialı hedefler belirliyor. Merinos Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz, şirketin Ar-Ge çalışmaları ve hedeflerini EKONOMİ Gazetesi ile paylaştı.

Geriye dönüştürülebilir ürün kapsamında halının yüzde 90 oranında geri dönüşümü sağlamış olduklarını söyleyen Ali Yılmaz, kalan yüzde 10’luk kısmı için Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Hedefimiz halının yüzde 100 geri dönüştürülebilirliğini sağlamak” dedi.

Merinos 100’ü aşkın ülkeye halı ihraç ediyor

Şirketin 100’den fazla ülkeye halı ihraç ettiğini aktaran Yılmaz, üç ana kategoride makine halısı, tufting ve iplik üretimleri yaptıklarını belirtti.

2023 yılı ihracat rakamlarının 500 milyon dolar olduğunu söyleyen Yılmaz, planladıkları yeni yatırımlar hakkında, “Yatırımımızı iki aşamada değerlendirebiliriz. İlk aşama halı üretimi için son teknoloji 15 tezgah yatırım yapılmıştır. Bu tezgahlar en üst teknoloji ile donatılmıştır. Ayrıca bu tezgahlar için polyester iplik makinaları yatırımı da yapılmıştır. Bu yatırımların toplam bedeli yaklaşık 50 milyon dolardır. İkinci aşamada ise PET Resin tesisimiz var. Yani kısaca MTR tesisi diyoruz. Bu yatırımların toplam bedeli 250 milyon dolar. 2023 yılında çalışmalarına başlanan ve 2025 yılı 2. çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan MTR PET Resin tesisimiz yıllık 360 bin ton kapasiteli bu yatırım ile bölgede tekstil, ambalaj, giyim, gıda başta olmak üzere birden fazla sektörün talebini karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz üretim sürecimizde arkamızda atık bırakmamak”

Ürünlerinin Avrupa, Amerika, İngiltere başta olmak üzere zincir marketlerle birlikte dünyaya yayılmış olduğunu aktaran Yılmaz, birçok ürün grubunda geri dönüştürülmüş ürünleri kullandıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Ürettiğimiz recycle ürünler genelde klasik, modern, shaggy ve çocuk grubu olarak karşımıza çıkıyor. Geri dönüşüm, iplik üretim, halı üretim süreçlerine sahip bir entegre tesis olmamız sebebiyle taklit edilebilirlik ve rekabetçilik konusunda öncü bir firma olmaya devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı polyester ürün gruplarımızın hepsinde yapıyoruz. Hedefimiz üretim süreçlerimizi en başından sonuna kadar kurgulayıp arkamızda atık bırakmamak ve geriye dönüştürülebilir bir ürün üretim tesisine sahip olmaktır. Ek olarak Recycle PP ve Ocean Cycle ürünler üzerinde araştırmalar yapıyor ve müşteri kitlesini, pazarı yaptığımız ar-ge çalışmaları ile bilinçlendirmekteyiz” şeklinde konuştu.