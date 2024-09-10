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Merinos’un isim hakkı satışına Bursalılardan tepki

Sümer Holding’e ait ‘Bursa Merinos (Türk Malı)’ ve ‘Merinos’ markalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmasına tepki gösteren Bursalılar, “Markaların sahipliği, Bursa’ya ve Bursalılara ait olacak biçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmelidir” dedi.

Esra Özarfat
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Merinos’un isim hakkı satışına Bursalılardan tepki
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EKONOMİ (BURSA) - Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ve Bursa sanayisinin gelişiminde büyük bir pay sahibi olan ve Bursalıların hafızasında önemli bir yeri bulunan Merinos’un isim hakkı, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmıştı. Bursa Kent Konseyi, isim hakkının satışına ilişkin Merinos Parkı Güney Kapısı’nda bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy’un yanı sıra Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu, Merinos Emeklileri Derneği üyeleri, Merinos Spor Kulübü üyeleri katıldı. Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası’nın 2004 yılında üzerindeki taşınmazlarla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini hatırlattı.

Menemen, “Sümer Holding’e ait ‘Bursa Merinos (Türk Malı)’ ve ‘Merinos’ markaları ihale ile satışa çıkarıldı. Bu durum Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait kültür merkezi, park ve müze gibi tesislerde kullanılan ‘Merinos’ isimleri nedeniyle ‘marka isim hakları veya kullanamama’ gibi ciddi sorunlar oluşturacaktır. ‘Merinos’ ve ‘Bursa Merinos (Türk Malı)’ isimleri satılamaz. Merinos Fabrikasının doğuşu ve ‘Merinos’ isminin verilmesi bizzat Atatürk tarafından 1935 yılında planlanmıştır” dedi.

Bursa ve Merinos isimlerinin bulunduğu patentin, Bursa ve Merinos dışında kullanılmasının, yerli, yerli ortaklı yabancı veya yabancı şirketlere satışı gibi bir ihtimalin asla düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Menemen, “2004 yılında kapatılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Merinos Fabrikası ve arazileri üzerinde bugün Merinos’un orijinal binalarının da bulunduğu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi yer almaktadır. Merinos, Tekstil ve Enerji Müzeleri ile geçmişi bugüne taşımaktadır. Merinos, ismi ile yerinde yaşamaya devam etmektedir. Bu nedenlerle ihale İptal edilerek Sümerbank Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce satışa çıkartılan ‘Bursa Merinos (Türk Malı)’ ve ‘Merinos’ markalarının sahipliği, Bursa’ya ve Bursalılara ait olacak biçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmelidir” diye konuştu.

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