Mersin, 29 ülkeden 500'ü aşkın paralimpik sporcularını ağırlayacak

Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma geleneğini sürdüren Mersin, 2026 yılında da Paralimpik sporların merkezi olmaya hazırlanıyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yürüttüğü uluslararası adaylık süreçleri sonucunda Türkiye’ye kazandırılan iki önemli organizasyon, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında yine Mersin’de düzenlenecek.

29 ülkeden 500’ü aşkın katılımcı bekleniyor

Organizasyonlara Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Belarus, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Gürcistan, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Moldova, Özbekistan, Portekiz, Rusya, Tayland, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 5 kıtadan 29 ülkenin katılması bekleniyor. Toplamda 500’ün üzerinde sporcu, antrenör, teknik ekip üyesi, hakem, federasyon temsilcisi ve uluslararası misafirin ağırlanacağı organizasyonlar, Mersin’i bir kez daha dünyanın önemli spor merkezlerinden biri haline getirecek.

“Kapsayıcılığın ve dostluğun buluşma noktası olacak”

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Mersin’in son yıllarda Paralimpik spor organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, organizasyonların yalnızca sportif rekabetten ibaret olmadığını vurgulayarak, “Mersin, geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla Paralimpik sporlar adına güçlü bir sınav verdi. 2026 yılında da 5 kıtadan 29 ülke katılımıyla düzenlenecek organizasyonlar ile bu ivmeyi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu organizasyonlar yalnızca sporcularımızın ve uluslararası katılımcıların rekabet edeceği müsabakalar değil; aynı zamanda kapsayıcılığın, erişilebilirliğin, dostluğun ve ilham veren başarı hikâyelerinin dünyaya yansıyacağı çok değerli buluşmalardır” dedi.

Mersin’in spor turizmine, uluslararası görünürlüğüne ve organizasyon tecrübesine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Aksu, sürecin Türkiye adına büyük önem taşıdığını söyledi.