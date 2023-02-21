“Mersin afet bölgesine dahil edilsin çağrısı”

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ili etkisi altına alan iki büyük deprem sonrası depremzedelerin barınma ihtiyacını giderme konusunda coğrafi yakınlığı nedeniyle öne çıkan illerin başında Mersin geliyor.

Deprem afetinden önce yaklaşık 400 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan kent, deprem afetinin ardından 327 bin kişilik göç daha aldı. Yüksek göçler, kentteki boş konut sorunu derinleştirirken, işsizlik, toplu taşıma, kanalizasyon, içme suyu şebekelerinde, sağlık, eğitim konusundaki problemler artıyor.

Mersin’de yerel kamu hizmetlerinde yetersizliklerin oluştuğunu ve hayat pahalılığının yükseldiğine dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin bir tahribat yaşamadığını ancak deprem kompilasyonlarını en yoğun hissedildiği şehirler arasında yer aldığına dikkat çekti. Mersin’e gelen göçün altyapı ve üstyapı anlamında kendilerine büyük yatırımlar ve mega finansman kaynakları gerektirdiğini vurgulayan Vahap Seçer, “5 Şubat-15 Şubat arasında Mersin’de su tüketiminde %15 oranındaki artış, 327 bin kişinin su tüketimine eşittir.

Göç dalgası için iktidar zaman geçirmeden acil eylem planı hazırlamalı ve uygulamalıdır. Hem mevcut hem de gelecek yeni göçle birlikte yerel hizmetlerin aksamaması için Mersin’e ya afet bölgesine dahil edilmeli ya da afet teşviki için farklı bir statüye dahil edilmesi gerekiyor” dedi.



Yaklaşık 400 bin depremzedenin kalıcı olarak Mersin’e gelmesi bekleniyor

Mersin’in göç almaya devam ettiğini kaydeden Vahap Seçer, “Deprem bölgesinden yaklaşık 400 bin vatandaşımızın kalıcı olarak Mersin’e gelmesini bekliyoruz. Depremzede vatandaşlarımız ile birlikte Mersin’in nüfusu kısa vadede 2.7 milyon kişiye ulaşacak. Biz 2.7 milyon hemşerimize hala kentimize kayıtlı 1.9 milyon kişiye göre hesaplanan genel bütçe giderleri payı, iller bankası payı ve öz gelirlerimizden bütçe yaratarak hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kayıtsız kişiler nedeniyle Mersin’de ciddi bir bütçe sorunu ve yerel kurumlar üzerinde ciddi bir yük var” diye konuştu.



Deprem desteklerinden Mersin de faydalanmalı

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, ise Mersin’e gelen depremzede sayısının daha da artacağını ifade eden Ayhan Kızıltan ise şunları söyledi: “Her kentin belli bir gücü var. Sayı arttıkça misafirlerin barınma ve beslenme kaliteleri de düşüyor. Kentimizi ayakta tutmak için ihtiyaçlarımızı belirleyip geleceğimizi birlikte planlamalıyız. Mersin’in aldığı yoğun göç ve göçle gelen nüfusun önemli bir kısmı kalıcı olacak. Depremden etkilenen 12’inci il olarak Mersin’in gösterilmesi gerekiyor. Deprem bölgesine sağlanan ekonomik desteklerden Mersin’in de faydalanmasının sağlanması gerekiyor.”

“Mersin öncelikli şehirler kapsamına alınmalı”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayla Harp ise Mersin’in depremden sonraki 10 gün içinde kapasitesinin üstü nüfusa ulaştığını bildirdi. Ayla Harp, “Mersin, yeni göç dalgasıyla hizmet kaynakları noktasında önemli bir sıkıntıya giriyor. Deprem felaketinden sonra şehrimize gelen çoğu depremzede ilimizde konumlanmak istediğinden yeni yatırım teşvik desteği, iş gücü desteği, işveren desteği, konut desteği, eğitim desteği gibi teşvik statüsü konularında ilimiz öncelikli şehirler arasına alınmalıdır” şeklinde konuştu.