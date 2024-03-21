Mersin, Agropark ile tarımda dışa bağımlılığı azaltma hedefliyor

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin açılış konuşmasında Agropark’a artan ulusal ve uluslararası yatırım taleplerine dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Agropark ile ilgili genel bilgiler paylaşıp önümüzdeki süreçte devam edecek yatırımları aktardı. Mevcut ikinci etap altyapı inşaat ihalesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan destek alındığını hatırlatan Çakır, “Bu son yatırımlarla, Agropark çatısı altında Tarım ve Gıda konularında AR-GE çalışması yapacak; kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte olacağı, Teknoloji ve Üretim Merkezi faaliyete geçecektir. Bu proje ile Çukurova bölgesi teknoloji ve üretim üssü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Projedeki üç bloktan birisinin bakanlık ve ortakların desteğiyle tamamlandığını ve ilk bloğun yüzde 40’ının faaliyete başlayacak yatırımcılarla kısa sürede dolduğunu ancak yapılması gereken iki blok daha bulunduğunu dile getiren Çakır, çok sayıda yatırımcı talebi bulunduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yatırımcımızı bekletmek istemiyoruz. Ülkemize tarım ve tarım teknolojileriyle ilgili know-how getirecek olan uluslararası büyük yatırımcıları kaçırmamak adına en azından bir bloğun daha acilen tamamlanması gerekmektedir. Bu konunun ülkemiz için hayati öneminden dolayı Sayın Bakanımızdan öncelik ve hızlandırma rica ediyoruz."

"Mersin Agropark tarım ve gıda teknolojilerinde önemli işlere imza atacak"

Açılış konuşmasında Türkiye’nin ilk tarım ihtisas teknoparkı Mersin Agropark’la tarım ve gıda teknolojileri alanında yenilikçi girişimlerin gelişmesi ve büyümesinde öncü olacak bir altyapıyı Mersin’e kazandırdıklarını dile getiren Bakan Fatih Kacır, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın 81 milyon lira desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu merkez, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda, bünyesinde yer alan yaklaşık 730 dönümlük Ar-Ge alanı, teknopark bünyesinde geliştirilen teknolojilerin bizzat sahada uygulanmasına ve test edilmesine imkân sağlayacak. Mersin Agropark’ın, katma değerli tarımsal üretimin öncü şehirlerinden Mersin’de tarım ve gıda teknolojilerinde önemli işlere imza atacağından hiç şüphem yok.”

Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk ve tek teknoloji geliştirme bölgesinin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, “Tarımsal anlamda ülkenin önde gelen illerinden Mersin’in böylesi bir merkeze ev sahipliği yapması çok kıymetli” değerlendirmesini yaptı.