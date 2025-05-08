Mersin Agropark’a ek yatırım müjdesi

MERSİN/EKONOMİ



Geçtiğimiz yıl açılıp 1 sene gibi kısa bir sürede yüzde 80 doluluğa ulaşan Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı Mersin Agropark’ın genişleme çalışmalarına başlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Ruhi Koçak ile Agropark Genel Müdürü Murat Hocagil, genişleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ı makamında ziyaret etti.



Görüşmede mevcut durum hakkında bilgi verilerek, planlanan ilave bina yatırımı üzerine istişarelerde bulunuldu. Bakan Kacır, Mersin Agropark’ın sunduğu hizmetlerden ve firmaların tarım sektöründe teknoloji tabanlı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirip bölgeye yönelik ilginin her geçen gün artmasının ayrı bir değer taşıdığını vurguladı.