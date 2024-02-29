Mersin, Anadolu ticaretinin kavşak noktası haline gelecek

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Dernek binasında gerçekleştirilen toplantıya, MESİAD üyeleri başta olmak üzere kentteki diğer STK’ların temsilcileri ve bölge iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Sabah Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu’nun tek listesiyle gidilen genel kurulda divan başkanlığını, şehrin önde gelen iş insanlarından Mehmet Deniz üstlendi. Yaptığı selamlama konuşmasında sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkıp toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Adnan Gündoğdu, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Sorun ve talepler gündemde kalacak

MESİAD’ın kentin hayati projelerine önemli katkılar sunduğunun altını çizen Adnan Gündoğdu, “Ekonominin ana dinamiklerini ortaya çıkarıp gündemleştiren MESİAD, her sektörde görmemezlikten gelinen alanlarda fikir geliştirerek gündeme taşıdı. Önümüzdeki dönemde bu güne kadar yapılanların tamamlanması ve kentimize yeni projelerin eklenmesini sağlayacağız. Mersin Ana Kontener Limanı’nın tamamlanması için çaba göstereceğiz. Üyelerimizden CEY Grup’un özelleştirmeden aldığı Taşucu Limanı, batıda yeni bir potansiyel yaratacak. Meram Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaparak, lojistikte başta Konya ve Karaman olmak üzere Arta Anadolu ticaretini Mersin’den dünyaya akıtmak için yoğun bir işbirliği içinde olacağız. Batıda ticaret ve lojistik potansiyelini büyütmek amacıyla yeni bir Mersin oluşturacağız. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda kargo bölümünün etkin kullanılarak, bölgemiz ihraç ürünlerinin dünya pazarlarına erişimi için ÇUKUROVASİFED ve bütün STK’larla iş birliği yapacağız” diye konuştu.

Tek listenin oy birliğiyle onaylanması sonrası MESİAD başkanlığını Adnan Gündoğdu’ya devreden Hasan Engin ise kendisine ve yönetimine destek olan herkese teşekkür etti. MESİAD’ın yeni başkanı Adnan Gündoğdu, Hasan Engin’e bir plakçalar ve Neşet Ertaş albümü hediye etti.

Adnan Gündoğdu başkanlığındaki MESİAD’ın yeni yönetim kurulu; Servet Çamurdaş, Seyfetullah Işık, Ayla Gündoğdu, Devlet Özkan, Hamit Doğan, Ayten Aslankan, Murat Çani, Cemalettin Akbulut, Sait Dervişoğlu, Kenan Kılıç, Mahmut Kaya, Çetin Karahasanoğlu, Melike Kuşcu ve Ferudun Yavuz’dan oluştu.