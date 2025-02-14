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Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘sosyal konut’ dönemini başlatıyor

Dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmek ve deprem dirençli yapı stoku oluşturmak için kolları sıvayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bin adet sosyal konut inşa edecek.

Haber Merkezi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘sosyal konut’ dönemini başlatıyor
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MERSİN/EKONOMİ

Gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemek adına çalıştıklarının altını çizen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçim vaatleri arasında bulunan ‘Sosyal Konut Projesi’nde düğmeye basıldığını bildirdi. İlk etapta Tarsus’ta 352, Toroslar’da 232 ve Silifke’de 150 konut inşa edeceklerini aktaran Seçer, “Eş zamanlı olarak Akdeniz ilçesinde yürütülen ‘Ada Bazlı Yerinde Dönüşüm Projesi’yle de toplam bin konut üreterek, orta ve alt grup gelir grubuna mensup vatandaşların hem konut edinmelerinin yolunu açmayı hem de onların depremlere karşı dirençli yapılarda yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

'Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı’ hazır
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında da kentin jeolojik tehlike ve risklerinin belirlendiği bilimsel teknik bir rapor hazırlandığını ifade eden Seçer, “Mersin’i etkileme ihtimali bulunan jeolojik fay hatlarının ve zemin özelliklerinin belirlendiği rapor sonucunda olası depremlerin Mersin’i nasıl etkileyeceğine dair çalışmalar yürüten ekipler, Mersin Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı’nı hazırladı. Erdemli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus’un zemin özellikleri incelenerek sıvılaşma riski bulunan alanlar tespit edilirken, yine aynı ilçelerin yapı stoğuyla ilgili de yapıldıkları yılları ve tabi oldukları yönetmelikleri baz alarak bir makro bölgelendirme çalışması gerçekleştirildi. Makro belgelendirme çalışması kapsamında söz konusu 6 ilçede 5 ile 20 dönüm arasında değişen toplam 64 tane makro dönüşüm alanı belirleyen ekiplerimiz, bu alanlarda ada bazlı yerinde dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyor” diye konuştu.

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