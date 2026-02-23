Mersin Büyükşehir tarafından 7 yılda 9 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı

Kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam imkânı sunan ve bölge genelinde küçükbaş hayvan varlığını artırmayı hedefleyen çalışma kapsamında, 7 yıllık süreçte 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem dağıtımı gerçekleştirildi. Sürdürülebilir yapısıyla dikkat çeken projede, destek alan yetiştiricilere verilen hayvanların 5 yıl içinde gerçekleşen doğumlarla toplam 25 hayvanı yeni yetiştiricilere ulaştırmaları şartı bulunuyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Anamur’da 16, Aydıncık’ta 5, Akdeniz’de 23, Bozyazı’da 8, Çamlıyayla’da 14, Erdemli’de 44, Gülnar’da 29, Mezitli’de 10, Mut’ta 30, Silifke’de 45, Yenişehir’de 4, Tarsus’ta 88 ve Toroslar’da 44 mahallede bulunan yetiştiricilere hayvan teslimatı yapıldı.

Projeden faydalanan yetiştiriciler arasında kadınlar da önemli bir yer tutuyor. Tarsus’a bağlı Küçükkösebalcı Mahallesi’nde ikamet eden Seda Yeni, projeden yararlanan isimlerden biri oldu. Yeni, projeye başvurduklarını ve kabul edildiklerini belirterek, teslim edilen hayvanların birçoğunun hamile olduğunu ve 7 kuzunun dünyaya geldiğini söyledi. Hayvanları sağlıklı bir şekilde büyüttüklerini ifade eden Yeni, tarımsal üretimde zarar ettiklerini ancak hayvansal üretimin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ahu Arıkan ise projenin 2020 yılından bu yana sürdürülebilir bir hayvancılık modeli olarak uygulandığını belirtti. Arıkan, her yıl 60 yetiştiriciye 25 küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlandığını, yetiştiricilerin kırsalda ikamet eden, maddi geliri düşük ve sürüsünü büyütmek isteyen 25-45 yaş aralığındaki kişiler arasından seçildiğini ifade etti.

Toplamda 360 yetiştiriciye 9 bin baş hayvan ve bin 440 ton yem desteği sağlandığını kaydeden Arıkan, 2022 yılında 556, 2023 yılında bin 180, 2024 ve 2025 yıllarında ise bin 500 küçükbaş hayvanın yetiştiricilerden alınarak yeni yetiştiricilere teslim edildiğini söyledi. Bu sayede proje döngüsünün başarılı şekilde devam ettiğini belirten Arıkan, son iki yıldır belediye bütçesinden damızlık hayvan ücreti ödenmediğini ve sürdürülebilirliğin sağlandığını ifade etti.