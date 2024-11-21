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Mersin Ekonomi Zirvesi’nin ilk bölümü tamamlandı

Mersin’de; sanayi/teknoloji, tarım, turizm ve lojistik sektörlerindeki sorun ve taleplerin ilgili kurumlara ulaştırılması için bir dizi arama konferansını içeren Mersin Ekonomi Zirvesi’nin ilk bölümü tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bürokratları iş dünyasının taleplerini dinledi.

Haber Merkezi
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Mersin Ekonomi Zirvesi’nin ilk bölümü tamamlandı
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MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ekonomi Zirvesi’nin (MEZ) ilk arama konferansı, sanayi ve teknoloji alanında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Girişim Limanı’nda gerçekleştirildi.

MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşkın’ın moderatörlüğündeki etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kurumların bürokratları, iş dünyasının taleplerini dinlerken, arama konferanslarında tespit edilen 45 maddelik sorun ve öneriler katılımcılarla paylaşıldı.

“Ortak raporla aynı dili konuşacağız”

Sanayinin Mersin’de hızla büyüyen ve katma değeri artırılması istenen önemli bir sektör olduğunu belirten MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu konuda herkesin ortaya koyacağı bir sorun ve çözüm önerisi bulunduğunu söyledi. Sorunları tek bir yerde toplamak için bir araya geldiklerini aktaran Çakır, “Bundan sonra oluşturacağımız ortak raporla aynı dili konuşacağız. Her konuyu hem buradan hem Ankara’dan takip edecek muhatapları belirleyeceğiz. Sorunların çözümü için hep birlikte uğraşıp peşini bırakmayacağız” dedi.

“Doğru planlamada pilot il haline gelebiliriz”

Kentteki sanayi parsellerinin sınırlı olduğuna işaret eden Çakır, doğru planlamanın önemine dikkat çekerek, “Arazilerimiz çok kıymetli ve günden güne küçülüyor. Sanayi Bakanlığımızla temas halinde Mersin’i doğru planlamada pilot il haline getirebiliriz. Yeter ki ne istediğimize karar verelim. Ardından üniversitemizle görüşüp bu talebimize uygun mühendisler yetişmesini sağlayıp yatırımcıyı ‘arazimiz ve yetişmiş personelimiz var’ diyerek davet edebiliriz” şeklinde konuştu.

MEZ sonrasında arama konferanslarından elde edilecek sonuçların, Ocak ayının ikinci haftasından itibaren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da katılımıyla düzenlenmesi planlanan değerlendirme toplantısında kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

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