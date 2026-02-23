Mersin, enerjide LifePO4 batarya üretimiyle lig atladı

ORTİMOBİL Lüks Elektrikli Araçlar bünyesinde kurulan ORTİ ENERJİ, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sistemleri alanında geliştirdiği ürünlerle sektöre giriş yaptı. Tesiste özellikle L5, L6 ve L7 segmentindeki elektrikli binek araçlara yönelik lityum demir fosfat (LiFePO₄) bataryalar ve lityum aküler üretiliyor. Üretim sürecinde ileri seviye test ve kontrol sistemleri kullanılırken, yüksek performans, güvenlik ve uzun ömür kriterleri esas alınıyor.

Şirket, uluslararası standartlarda kabul gören batarya teknolojilerini yerli mühendislik gücü ve esnek üretim altyapısıyla birleştirerek üretim gerçekleştiriyor. Modern otomasyon sistemleri ve kalite kontrol süreçleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında hem elektrikli araç bataryaları hem de enerji depolama çözümleri geliştiriliyor.

ORTİ ENERJİ’nin ürün portföyünde lityum aküler, LiFePO₄ bataryalar, UPS güç sistemleri, enerji depolama sistemleri, inverter çözümleri ve güneş enerjisi panelleri yer alıyor. Ayrıca 10 kW’tan 100 kW’a kadar güneş enerjisi paneli kurulumu ile depolama ve inverter sistemlerini kapsayan anahtar teslim projeler de sunuluyor.

Mersin’de başlayan üretimle birlikte şirket, elektrikli mobilite ve yenilenebilir enerji alanında yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.