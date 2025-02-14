Mersin Halkkent’teki sağlık merkezinde 50 yataklı servis açıldı

MERSİN/EKONOMİ



Merkez Toroslar ilçesinde dahiliye, enfeksiyon, psikiyatri, üroloji, çocuk psikiyatri, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz hastalıkları, fizik tedavi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları ve ramatoloji olmak üzere 12 farklı branşta 16 poliklinik ve 2 ameliyathanenin bulunduğu hastaneye; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başhekim Op. Dr. Özgür Ozan Karak ile İdari ve Mali İşler Müdürü İsa Koca’nın girişimleri sonucunda 50 yataklı servis de ilave edildi. Kısa sürede tamamlanan servis, izole bir ortama ihtiyaç duyan hastaların hizmetine girdi. Son dönemlerde sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan vatandaşların ihtiyaçlarına uzman personelleri ve nitelikli altyapısıyla hızlı çözümler üreten Halkkent Ek Hizmet Binası’nda tedavi olmak isteyen hastalar, MHRS üzerinden kolaylıkla kayıt oluşturabiliyor.



Her geçen gün büyüyen ve gelişen Mersin’de adeta bir sağlık üçgeni içinde yer alan Halkkent Ek Hizmet Binası, Çağdaşkent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 350 metre, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise sadece 2.5 kilometre mesafede konumlanıyor. Merkeze otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarıyla kolay şekilde ulaşılabiliyor.