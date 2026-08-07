Mersin'in hazır giyim ihracatı 7 ayda 211 milyon doları aştı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2026 yılı temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Salihcan Sağlam, Mersin’in hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk yedi ayında yakaladığı performansın üretim gücü, ihracat kabiliyeti ve uluslararası pazarlardaki rekabet avantajını ortaya koyduğunu söyledi.

İHRACAT 211 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak-temmuz döneminde ihracatını 84 milyon 721 bin dolardan 210 milyon 925 bin dolara çıkardığını belirten Sağlam, sektörün yedi ayda 126 milyon 204 bin dolarlık ilave ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sektörün Mersin’in toplam ihracatı içerisindeki payının yüzde 9,2’ye ulaştığını ifade eden Sağlam, hazır giyimin yaş meyve ve sebze ile hububat sektörlerinin ardından kentin en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

TEMMUZ AYINDA YÜZDE 163’LÜK SIÇRAMA

Temmuz ayında sektör ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163 artarak 19 milyon 71 bin dolardan 50 milyon 157 bin dolara yükseldiğini belirten Sağlam, aylık bazda da haziran ayına göre yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme yaşandığını ifade etti.

Sağlam, “Temmuz ayında ulaşılan 50 milyon doları aşan ihracat, Mersin hazır giyim sektörünün üretim kapasitesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu performans, yılın ilk yarısındaki yükselişin tesadüf olmadığını göstermektedir.” dedi.

AVRUPA ANA PAZAR OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Mersinli firmaların başta Almanya, Hollanda ve İspanya olmak üzere Avrupa pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu belirten Sağlam, son dönemde Türki Cumhuriyetleri ile Orta Doğu pazarlarından gelen talebin de ihracata önemli katkı sunduğunu söyledi.

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişimlerin Türkiye’nin hızlı teslimat ve üretim esnekliği avantajını öne çıkardığını ifade eden Sağlam, Mersin’in liman altyapısı, lojistik imkanları ve üretim kabiliyeti sayesinde uluslararası alıcılara önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

HEDEF KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Yakalanan ihracat artışının korunabilmesi için üretimde verimlilik, dijitalleşme, markalaşma ve tasarım odaklı dönüşümün sürdürülmesi gerektiğini belirten Sağlam, finansmana erişimin kolaylaştırılması, yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi ve nitelikli iş gücünün artırılmasının sektör açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlam, “Bugün ulaştığımız rakamlar elbette sevindirici. Ancak bizim asıl hedefimiz belirli dönemlerde yaşanan sipariş artışlarıyla büyümek değil, üretim ve ihracatı yılın tamamına yayarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bunun için yeni pazarlara açılmayı sürdürmeli, özellikle ABD pazarında daha güçlü bir konum elde etmeliyiz. Amerika pazarında etkinliğimizi artırabilirsek sezon kaynaklı dalgalanmaları önemli ölçüde azaltabilir, yılın 12 ayına yayılan daha dengeli bir üretim ve ihracat yapısı oluşturabiliriz. Tasarım, markalaşma, sürdürülebilir üretim, verimlilik ve katma değerli ürünlere odaklanarak Mersin’i hazır giyimde çok daha güçlü bir ihracat merkezi haline getirebiliriz.” dedi.