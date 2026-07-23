Mersin-Hindistan ticaretinde yeni iş birliği arayışı

Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili ve Maslahatgüzarı Ovessa Iqbal, Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Preet Kumar ve DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkan Vekili Tevfik Dönmez, MÜSİAD Mersin Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin Mersin ve Çukurova Bölgesi üzerinden geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasında doğrudan temasların artırılması, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve ticaret hacminin büyütülmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Görüşmelerde Mersin’in liman, lojistik, tarım, gıda, sanayi, enerji ve dış ticaret alanlarındaki kapasitesi ön plana çıkarken, Hindistan pazarına açılmak isteyen bölge firmaları ile Türkiye’de yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendiren Hint şirketleri arasında yeni iş birlikleri kurulmasının önemine dikkat çekildi.

MERSİN TİCARETTE KÖPRÜ OLABİLİR

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, heyete MÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası faaliyetleri ile Mersin Şubesinin iş dünyasına yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mersin’in Türkiye dış ticaretindeki stratejik konumuna dikkat çeken Kayan, kentin uluslararası limanı, Serbest Bölgesi, organize sanayi bölgeleri, güçlü kara yolu bağlantıları ve geniş üretim kapasitesiyle yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Akdeniz’in önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kayan, “Mersin, üretim gücü, dış ticaret tecrübesi ve lojistik altyapısıyla Hindistan ile Türkiye arasında geliştirilecek ekonomik ilişkilerde önemli bir köprü görevi üstlenebilir. Özellikle tarım ve gıda ürünleri, bakliyat, kimya, makine, tekstil, enerji ve lojistik alanlarında karşılıklı ticaret ve yatırım imkanlarının bulunduğunu düşünüyoruz. İş dünyası temsilcilerinin doğrudan temaslarını artırarak bu potansiyeli somut yatırımlara ve ticari anlaşmalara dönüştürmeliyiz” dedi.

HEDEF KARŞILIKLI YATIRIMLARI ARTIRMAK

Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili ve Maslahatgüzarı Ovessa Iqbal da Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatırım imkanlarının artırılmasının önem taşıdığını belirten Iqbal, Mersin’in üretim kapasitesi, lojistik bağlantıları ve uluslararası ticaret altyapısının yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Iqbal, Mersin ve Çukurova Bölgesi’ndeki firmalar ile Hindistan iş dünyası arasında kurulacak doğrudan bağlantıların, ortak yatırım projeleri ve yeni ticaret kanalları açısından önemli fırsatlar oluşturabileceğini dile getirdi.

HİNDİSTAN PAZARINDA DAHA ETKİN OLUNMALI

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkan Vekili Tevfik Dönmez ise Hindistan’ın geniş iç pazarı, üretim kapasitesi ve büyüyen ekonomisiyle Türk şirketleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Hindistan ile ticari faaliyetler yürüttüğünü belirten Dönmez, Türk iş insanlarının Hindistan pazarında daha güçlü ve kalıcı şekilde yer alması gerektiğini vurguladı.

Dönmez, “Türkiye ile Hindistan arasındaki mevcut ticaret hacmi, iki ülkenin ekonomik büyüklüğünü ve sahip olduğu potansiyeli tam olarak yansıtmıyor. Karşılıklı yatırımların artırılması, iş insanlarının daha sık bir araya gelmesi ve sektör bazlı iş birliklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Mersin, üretim gücü, limanı, lojistik altyapısı ve dış ticaret birikimiyle bu süreçte önemli bir merkez olabilir” diye konuştu.

SEKTÖREL TEMASLAR ARTIRILACAK

Görüşmede, Mersin ve Hindistan iş dünyası arasında sektörel heyet ziyaretlerinin düzenlenmesi, firmalar arası ikili iş görüşmelerinin artırılması, yatırım alanlarının karşılıklı olarak tanıtılması ve ortak ticaret organizasyonları gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar, kurulacak yeni temasların Mersin ve Çukurova Bölgesi’ndeki şirketlerin Hindistan pazarına erişimini kolaylaştırabileceğini, Hint şirketleri açısından da Mersin’in Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına açılan stratejik bir ticaret ve lojistik merkezi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve somut iş birliği projelerinin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişiyle sona erdi.