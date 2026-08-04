Mersin ihracatı 7 ayda 2,3 milyar doları aştı

Temmuz ayında Mersin merkezli firmaların ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 artışla 354 milyon 467 milyon dolara yükselirken, haziran ayındaki seviyeye yakın gerçekleşti. Kayan, haziran ayındaki güçlü artışın ardından temmuz ayında da yüksek büyümenin sürmesinin, ihracattaki yükselişin tek bir aya bağlı olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Mersin ihracatında en büyük payı yaş meyve ve sebze sektörü aldı. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 67,6 artarak 758 milyon 218 bin dolara yükselirken, toplam ihracatın yaklaşık üçte birini oluşturdu. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 546 milyon 328 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 149’luk artışla 210 milyon 925 bin dolara ulaşarak üçüncü sıraya yükseldi. Temmuz ayında yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 201,2, hazır giyim ihracatı ise yüzde 163 artış gösterdi.

Kayan, yaş meyve ve sebze ile hazır giyim sektörlerinde sağlanan toplam 431 milyon 986 bin dolarlık ihracat artışının, Mersin’in yedi aylık toplam ihracat artışının yaklaşık yüzde 95’ini oluşturduğunu belirterek, bu durumun güçlü sektörlerin katkısını ortaya koyarken ihracatın diğer sanayi alanlarına da yayılması gerektiğini vurguladı.

Kimyevi maddeler, tekstil ve hammaddeleri, çelik, makine, madencilik, otomotiv ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde de ihracat artışı yaşandığını ifade eden Kayan, buna karşılık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde gerileme görüldüğünü söyledi. İhracatı düşen sektörlerde pazar, maliyet ve finansman sorunlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kayan, firmaların yeni pazarlara erişimi ve ihracat finansmanından daha etkin yararlanabilmesi için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye genelinde ise temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara ulaşırken, ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,7 artarak 222 milyar 109 milyon dolara yükselirken, dış ticaret açığı yüzde 8,2 artışla 60 milyar 508 milyon dolara çıktı.

Mersin’in mevcut performansını yılın kalan bölümünde de sürdürmesi halinde yıl sonu ihracatının 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini belirten Kayan, üretim alanlarının genişletilmesi, lojistik altyapının güçlendirilmesi, ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Kayan, hedefin yalnızca ihracat rakamını artırmak değil, kilogram değeri yüksek, işlenmiş, markalı ve teknoloji içeren ürünlerin toplam ihracat içindeki payını yükseltmek olduğunu dile getirdi.