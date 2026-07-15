MERSİN İHRACATINDA YÜZDE 22,7’LİK SIÇRAMA

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türkiye’nin ihracatının yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını belirten Kayan, aynı dönemde ithalatın yüzde 4,6 artışla 189 milyar 153 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Dış ticaret açığının yüzde 7,4 büyüyerek 53 milyar 94 milyon dolara çıktığını kaydeden Kayan, ihracat artışının önemli olduğunu ancak ithalatın daha hızlı yükselmesinin üretimde yerli ara malı kullanımının ve katma değerin artırılması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

MERSİN MERKEZLİ FİRMALARIN İHRACATI YÜZDE 22,7 ARTTI

Mersin merkezli ihracatçı firmaların 2026 yılının ilk yarısındaki ihracatının yüzde 22,7 artarak 1 milyar 585 milyon dolardan 1 milyar 946 milyon dolara ulaştığını belirten Kayan, kentin ihracatının altı ayda yaklaşık 361 milyon dolar arttığını söyledi.

Haziran ayında ise Mersin merkezli firmaların ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 artarak 361 milyon dolara yükseldiğini aktaran Kayan, son aylarda belirginleşen artışın yılın ikinci yarısı açısından olumlu bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının kentte gerçekleştirilen toplam ihracat faaliyetini esas alan verilerinde Mersin’in yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan yedinci ili olduğunu belirten Kayan, kentin limanı, serbest bölgesi, organize sanayi bölgeleri ve güçlü dış ticaret altyapısıyla Türkiye ekonomisindeki stratejik konumunu koruduğunu ifade etti.

İHRACAT ARTIŞINI YAŞ MEYVE VE SEBZE SÜRÜKLEDİ

Mersin’in en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektörün yaş meyve ve sebze olduğunu belirten Kayan, sektörün ihracatının yüzde 61,5 artarak 698 milyon 502 bin dolara ulaştığını söyledi.

Yaş meyve ve sebzenin Mersin merkezli firmaların toplam ihracatının yaklaşık yüzde 36’sını oluşturduğuna dikkat çeken Kayan, kentteki toplam ihracat artışının büyük bölümünün bu sektörden geldiğini kaydetti.

Mersin’in Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirdiğini belirten Kayan, tarımsal üretimde elde edilen bu gücün daha fazla katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kayan, “Mersin yalnızca ürün yetiştiren ve ihraç eden bir kent olarak kalmamalıdır. Tarımsal ürünlerimizi işleyen, paketleyen, kurutan, donduran, markalaştıran ve dünya raflarına nihai ürün olarak gönderen bir üretim yapısını güçlendirmeliyiz. Tarımdaki ihracat gücümüzü gıda sanayisindeki büyümeyle desteklemeliyiz.” dedi.

HAZIR GİYİMDE YÜZDE 144,9’LUK ARTIŞ

Mersin’in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 144,9 artarak 160 milyon 774 bin dolara yükseldiğini belirten Kayan, sektörün yaş meyve ve sebze ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ardından kentin en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye genelinde hazır giyim ihracatının gerilediği bir dönemde Mersin’in güçlü bir artış yakalamasının önemli olduğunu ifade eden Kayan, bu yükselişin geçici sipariş artışıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kayan, “Hazır giyimde yakalanan ivmeyi yeni üretim kapasitesine, istihdama, tasarıma ve markalaşmaya dönüştürmeliyiz. Mersin’in liman, serbest bölge, dış pazarlara erişim ve iş gücü avantajları tekstil ve hazır giyim sanayisi açısından önemli bir fırsat sunuyor.” ifadelerini kullandı.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDEKİ ARTIŞ DESTEKLENMELİ

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatının 449 milyon dolara ulaştığını belirten Kayan, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 6,3, makine ve aksamlarında yüzde 11,9, çelikte yüzde 18,4, tekstil ve hammaddelerinde ise yüzde 53,5 artış kaydedildiğini söyledi.

Bu tablonun Mersin’in yalnızca tarım ve lojistikle tanımlanamayacağını gösterdiğini belirten Kayan, kentin sanayi üretiminde de önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Kayan, “Mersin’in ihracatını kalıcı şekilde büyütmek için organize sanayi bölgelerimizi genişletmeli, yeni yatırım alanları oluşturmalı, enerji ve ulaşım altyapısını güçlendirmeli, ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Tarım ve gıdadaki gücümüzü korurken makine, kimya, tekstil, çelik ve teknoloji yoğun sektörlerde de üretim kapasitemizi artırmalıyız.” dedi.

IRAK VE RUSYA İLK İKİ PAZAR OLDU

Mersin’in en fazla ihracat yaptığı ülkenin 440 milyon 657 bin dolarla Irak olduğunu belirten Kayan, Irak’a yapılan ihracatın yüzde 28,7 arttığını söyledi.

Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatın da yüzde 27,7 artarak 225 milyon 923 bin dolara yükseldiğini aktaran Kayan, Irak ve Rusya’nın Mersin ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturduğunu ifade etti.

Mersin’in Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının yüzde 27,9 artarak yaklaşık 380 milyon dolara ulaştığını belirten Kayan, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Hollanda, İtalya ve Romanya’nın öne çıkan Avrupa pazarları olduğunu kaydetti.

Kayan, “Yakın coğrafyamızdaki güçlü konumumuzu korurken Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Körfez, Orta Asya ve Uzak Doğu pazarlarındaki payımızı artırmalıyız. Pazar çeşitliliği, ihracatın sürekliliği ve küresel risklere karşı dayanıklılık bakımından büyük önem taşıyor.” dedi.

HEDEF KATMA DEĞERLİ VE DENGELİ BÜYÜME

Yılın ilk altı aylık verilerinin Mersin’in ihracat kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kayan, güçlü artışın daha dengeli bir sektörel yapıya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kayan, “Mersin’in hedefi yalnızca daha fazla ihracat yapmak olmamalıdır. Birim değeri yüksek, işlenmiş, markalı ve teknoloji içeren ürünlerin ihracattaki payını artırmalıyız. Yaş meyve ve sebze ile hazır giyimde yakaladığımız artışı sanayinin ve üretimin tamamına yayabilirsek Mersin, Türkiye’nin dış ticaretindeki payını çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.