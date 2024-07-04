Mersin, iklim değişikliğine adaptasyon için harekete geçti

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de karar vericilerin ve yerel aktörlerin iklim değişikliğinde azaltım ve uyuma yönelik kapasitelerini artırarak halkı bilinçlendirmek amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından ‘İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’ kapsamında hazırlanan ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon için Harekete Geç’ isimli projenin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki bir otelde yapıldı.

İklim değişikliğinin atmosfere salınan sera gazları nedeniyle hızla büyüdüğünü vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir; fosil yakıt tüketimi, arazi kullanım değişiklikleri, ormanların yok edilmesi ve sanayi faaliyetlerinin sera etkisini artırdığını söyledi. İnsan sebepli dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artış ve iklim değişikliği sonuçlarının önlemlerle düzeltilebileceğini dile getiren Özdemir, “Küresel iklim değişikliği, bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisiyle tüm ekosisteme zarar veriyor. Bunun sonucunda virüs kaynaklı hastalıklar, su ve gıda kaynaklarında azalma, çölleşme, buzulların erimesi, su kaynaklarında tuzlanma ve afetler gibi birçok olumsuz sonuçla karşılaşılacak. Sorunla etkili bir mücadele için bireylerin, toplulukların ve hükümetlerin ortak hareket etmesi gerekiyor. Projemizle iklim değişikliğine adaptasyon için çeşitli faaliyetler yürüteceğiz” dedi.

“Kent ekonomisine de çalışmalara entegre edeceğiz”

İklim değişikliğinin dünyanın var oluşundan bu yana süregelen bir olgu olduğunu kaydeden proje ortaklarından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır ise “Son yıllarda hızlanan iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak ve buna uyum sağlayarak yaşamak görevimiz olmalı. MTSO’nun odaklandığı bir konu olan iklim değişikliğine uyum çalışmaları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin başındadır. Öncelikli sektörlerle başlayarak kent ekonomisini de çalışmalara entegre edeceğiz. Farkındalık, eğitim ve saha uygulamalarıyla, iş dünyasını iklim değişikliği uyumuna en iyi şekilde hazırlayacağız. Etkin bir yol haritasıyla bunu tüm topluma yayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal rekoltede kayıp

Mersin’in coğrafi konumu itibariyle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kentlerden olduğunu aktaran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir de su ve yağmur rejimindeki değişikliğin tarımsal rekolteyi olumsuz etkilediğine işaret ederek, “Ani hava akımı değişikliğiyle ortaya çıkan farklı türde vektörler direnç göstererek yayılıyor. Akdeniz meyve sineği de Mersin’in en ciddi sorunlarından biri haline geldi. Çözüm için bütün kurumların birlikte çalışması gerekiyor” ifadesini kullandı.