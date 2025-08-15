Mersin, iklim krizine hazırlanıyor

MERSİN/EKONOMİ



AB İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında yürütülen CLIMAAX Projesi’ni kent geneline yaymayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mersin İklime Hazır: Kentsel, Kıyı ve Kırsal Dirençlilik için Çoklu Risk Değerlendirmesi’ başlıklı sunumun gerçekleştirildiği toplantıda, alınabilecek önlemleri masaya yatırdı. Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Zafer Kuşatan, CLIMAXX’ın Mersin için önemli bir proje olduğunu vurguladı. Tüm dünyanın iklim krizine karşı önlemler almaya çalıştığı bir ortamda belediyenin de elini taşın altına koyduğunu kaydeden Kuşatan, Sürdürebilir İklim Eylem Planı temelinin oluşturduklarını aktardı. Mersin’in Türkiye genelinde iklim değişikliğinden en çok etkilenecek kentler arasında olduğuna dikkat çeken Kuşatan, “Mersin; kuraklık, ısı dalgası, orman yangınları ve selleri yaşaması ön görülen bir kent. Bu faktörlerin risk analizlerini yaparak nasıl bertaraf edebileceğimiz noktasında, bu projeden alacağımız sonuçlarla rehber oluşturacağız” dedi.



Tehlike karşısında bireysel önlemler alınabileceğine işaret eden Kuşatan, “Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Kısmen konfor alanlarımızdan çıkıp biraz daha çevreyi veya enerji kaynaklarımızı tüketmeyecek şekilde kullanımlara yönelmemiz, küçük de olsa bir katkı sağlayacaktır. Enerjimizi tasarruflu kullanmamız, yenilenebilir veya çevreci enerji kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.



Elektrik Elektronik Mühendisi Hakan Duman ile Çevre Mühendisi Tamer Atalay ise projenin Mersin’deki uygulama sürecinden bahsetti.