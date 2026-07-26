Mersin iş dünyası ortak taleplerini Milletvekili Nebati'ye anlattı

Bir otelde gerçekleştirilen istişare toplantısında oda, dernek ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Mersin'in ekonomik gelişimini hızlandıracak projelere ilişkin beklentilerini Nebati ile paylaştı. Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri ise kentin savunma sanayisinden daha fazla pay alması oldu.

Kayacı: Bölgesel savunma sanayi üssü oluşturuyoruz

Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Hakan Kayacı, Mersin, Adana, Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş'ı kapsayan bölgesel bir savunma sanayi kümelenmesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, bölgenin özel statü kazanması için Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Katma değeri yüksek üretimin önünü açacak yatırımların Mersin'in sanayi yapısını güçlendireceğini ifade eden Kayacı, sürecin hızlanması adına siyasi desteğin önemine dikkat çekti.

"Mersin yatırımın karşılığını en hızlı veren şehirlerden biri"

Toplantıda konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati ise Mersin'in sahip olduğu üretim gücüyle Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Sanayi, tarım, lojistik ve liman altyapısıyla Mersin'in büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Nebati, kente yapılacak yatırımların kısa sürede ekonomik karşılık üretebildiğini ifade etti.

Nebati, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın tamamlanmasının ardından Mersin'in yeni yatırım gündeminin Taşucu Otoyolu, D-400 Karayolu, hızlı tren hattı, limanın genişletilmesi ve tersane projeleri olduğunu belirterek, bu taleplerin haklı olduğunu ve takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ortak akıl vurgusu

Mersin'in büyümesine paralel olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını dile getiren Nebati, kentin potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilmesi için merkezi yönetim, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.