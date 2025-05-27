Mersin İstişare Kulübü, dijitalleşme ve yapay zekâyı tartıştı

MERSİN/EKONOMİ

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleşen toplantının konuşmacıları arasında MEÜ Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Evren Değirmenci, TTO Koordinatörü Abdi Kurt, TÜBiFED Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Komite Başkanı İlker Yıldızak, Siber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü, MTSO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birim Yöneticisi ile MKK Herkes İçin Bilişim Komisyonu Üyesi Turgut Ermercimek yer aldı.



Dijital evrimleşmeyi anlatıp bu alanda MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaptıkları çalışmalardan söz eden Doç. Dr. Evren Değirmenci, yeni nesil teknolojilerin endüstri ve sağlık alanındaki kullanımlarını anlattı.



TTO Koordinatörü Abdi Kurt ise ‘Silikon Deneyimler ve Yapay Zekâ Savaşları’ başlıklı sunumunda, dünyada teknolojinin merkezi olarak anılan Silikon Vadisi deneyimini aktardı. Kurt, dijital teknolojiler ve yapay zekânın küreseldeki kullanımını da örneklendirdi.



‘Yapay Zekânın Geleceğimizdeki Rolü ve Meslekler Üzerine Etkileri’ni değerlendiren TÜBiFED Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Komite Başkanı İlker Yıldızak, ‘Neden yapay zekâ?’ sorusunu, insan-yapay zekâ kıyaslamasıyla yanıtladı.



“Firmalara eğitim verilmeli”

Siber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü de yapay zekâ ve siber güvenlik konuları üzerinde durdu. Mersin’in dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımı konusunda henüz başlangıç seviyesinde bile olmadığına dikkat çeken Güçlü, rekabet gücünün artırabilmesi adına kentteki firmalara temel seviyede dijital okur-yazarlık eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.



MKK Herkes İçin Bilişim Komisyonu Üyesi Turgut Ermercimek de ‘yapay zekânın gelişim süreçleri, teknik modelleri, makine öğrenmesi’ konularına değindi. Dünyayı artık teknoloji şirketlerinin yönetmeye başlayacağına işaret eden Ermercimek, bu konuda adımlar atılmaması halinde Türk çocuklarının yabancı şirket çalışanı olarak görülebileceğini ifade etti.



MİK Başkanı Ferudun Gündüz ise bugüne kadar eğitim, sağlık, bilişim, deprem, etik, göç, kadın, adalet, deniz, sivil toplum, medya gibi konular üzerinde önemli toplantılar yaptıklarını kaydetti.