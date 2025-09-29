Mersin İstişare Kulübü, ‘ormansızlaşma’yı irdeledi

MERSİN/EKONOMİ



Kent merkezindeki bir otelde gerçekleşen etkinlik akademisyenler, STK başkanları, kanaat önderleri ve iş insanlarını buluşturdu. Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erkan Aktaş, “Türkiye orman alanı bakımından dünyada 25’inci sırada yer alırken ve hektar başına kereste üretiminde 5’inci sırada bulunurken, yeşil dönüşümün ormanlardan başlaması gerekiyor. Su kaynaklarını besleyip mikroklima oluşturan ormanlar, karbon yutağı olarak kritik bir rol oynuyor. Bu manzara karşısında fidan dikim oranı azalırken odun üretimi artıyor. Ters dengeyi düzeltmemiz gerekiyor” dedi.



Ormansızlaşmanın yol açacağı çevresel, hukuki ve ekonomik tehditlere değinen Akdeniz Ağaç ve Orman Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Kayın ise “Orman suçları affedilemez. Ormansızlaşmayı bireysel değil, toplumsal çıkar gözeterek ele almalıyız” ifadesini kullandı.



Orman Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Şubesi 2. Başkanı Halil Korkmaz da “Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 60’ı kırsal yangınlardan kaynaklanıyor. Yangınların proaktif önlemlerle engellenmeli. Öte yandan, ilkokullarda ‘Yeşil Vatan’ dersinin müfredata alınması için çalışıyoruz” diye konuştu.



MİK Başkanı Ferudun Gündüz ise şunları söyledi: “Temel amacımız kent ve ülke problemlerinin uzman tartışmalarıyla masaya yatırılması, ortaya konan çözüm önerilerinin karar vericilerle paylaşılmasıdır. Bu yol ve yöntemi uzunca süredir başarıyla sürdürüyoruz.”